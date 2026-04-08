У Феодосії пролунали вибухи: атаковано нафтобазу

Пожежа на нафтобазі лише посилюється після удару

У ніч проти 8 квітня у тимчасово окупованому Криму, в районі Феодосії, пролунали вибухи. За попередніми даними, безпілотники уразили місцеву нафтобазу. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За повідомленнями очевидців, близько 01:00 стався «приліт» по об’єкту, після чого виникла пожежа. Місцеві жителі також чули серії пострілів і повторні вибухи.

Нагадаємо, 7 квітня, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження фрегата та низки інших об’єктів російської терористичної армії.