Медведєв знову взявся залякувати Захід після зняття мораторію на розгортання ракет

«Це нова реальність, з якою доведеться зважати всім нашим опонентам», – пише він

Колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову пішов погрозами на Захід, передає «Главком».

Цього разу його заява пролунала після скасування Росією мораторії на розгортання ракет середньої та меншої дальності.

У соціальній мережі Х Медведєв прокоментував заяву МЗС РФ про зняття самообмежень на розгортання ракет середньої і меншої дальності. Він заявив, що цей крок «є результатом антиросійської політики країн НАТО».

«Це нова реальність, з якою доведеться зважати всім нашим опонентам. Очікуйте подальших кроків», – коротко додав він.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Тоді президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який нещодавно погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно.

Після цього Дональд Трамп віддав наказ розмістити атомні субмарини у відповідних регіонах у відповідь на провокативні заяви голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву.