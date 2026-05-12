Колишня прессекретарка президента України потрапила до бази «Миротворця»

Ексречницю Зеленського Юлію Мендель внесли до бази сайту «Миротворець»

Юлія Мендель, колишня прессекретарка президента України, потрапила до бази ресурсу «Миротворець». Приводом для цього стали її нещодавні заяви та інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, які викликали хвилю критики в Україні, інформує «Главком».

Офіційні причини внесення до бази

Згідно з карткою у розділі «Чистилище», Юлії Мендель інкримінують низку дій, спрямованих на підрив національної безпеки:

Участь в актах гуманітарної агресії проти України.

Поширення наративів російської пропаганди та маніпулювання суспільно значущою інформацією в інтересах агресора.

Призиви до капітуляції України перед російсько-фашистськими загарбниками.

Опосередкована участь у ворожій пропаганді: йдеться про участь в інформаційно-психологічних спецопераціях Росії.

Що стало приводом

Особливу увагу модераторів ресурсу та громадськості привернуло нещодавнє інтерв’ю Мендель американському ведучому Такеру Карлсону. Мендель заявила, що Україна нібито «перебуває на межі зникнення» та «занепадає», а також стверджувала про прояви «нездорового націоналізму» в країні. Вона додала, що Україна у 2022 році на перемовинах з Росією нібито готова була віддати Донбас.

Під час ефіру Мендель звинуватила українську владу у системній корупції та «виплатах у конвертах», що, за словами експертів, синхронізується з російськими зусиллями щодо зриву західної допомоги Україні.

«Миротворець» – це український неурядовий сайт і база даних, створені у 2014 році, що фіксують ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. В базі збирається інформація про проросійських терористів, сепаратистів, найманців та інших осіб, які діють проти України.

Зауважимо, Юлія Мендель очолювала пресслужбу президента з 2019 по 2021 рік.

Раніше колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розповідала, що протягом кількох років отримувала від різних джерел інформацію про нібито використання магічних та езотеричних практик керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«Главком» писав, що колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Наприкінці інтерв’ю Мендель перейшла на російську мову та зі сльозами звернулася до російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що не є його політичним опонентом і не становить для нього загрози. Повномасштабну війну Росії проти України вона описала фразою: «Слов’яни вбивають слов’ян».

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував інтерв'ю. «Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не при собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно», – сказав він журналістам.