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Портников чи Портніков? Мовознавиця пояснила, як правильно передавати українською російські прізвища

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Портников чи Портніков? Мовознавиця пояснила, як правильно передавати українською російські прізвища
колаж: glavcom.ua

Мовознавиця: Російську літеру и передаємо літерою и у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-

Мовознавиця Ольга Васильєва розповіла, як правильно передавати російські прізвища українською відповідно до чинного правопису. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«По-перше, це є у правописі (§144): «Російську літеру и передаємо літерою и у суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-: Бєликов, Голик, Котельников, Крyтиков, Новиков; Гнідич, Кулинич, Станюкович; Голицин, Солженицин; Радищев, Татищев». Якщо Котельников, то й Сапожников», – пояснила філологиня.

Зокрема, мовознавиця наголосила, що її позиція така: все треба максимально українізувати. Як приклад, вона навела власне прізвище.

«Мій чоловік колись був Васільєв, але виправив помилку в паспорті. Хтось може запитати, чому ж він не виправив решту літер (наприклад, на Василів). Бо прізвище російське і нікуди від цього не втечеш, але його можна адаптувати. Навіть Медведєва ми записали з однією помʼякшеною літерою, а не трьома (Мєдвєдєв). До речі, приклад «Медведєв» є у правописі», – додала Ольга Васильєва.

Раніше філологиня Ольга Васильєва пояснила, що від жіночого імені «Олександра» в українській мові утворюються форми «Саня», «Санда», «Леся». А от від чоловічого імені є і «Санько», і «Сашко», і «Шурко», і «Лесь».

Також філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, чи є у слова «груди» однина та яке слово вживати на позначення однієї із грудей.

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Теги: українська мова Ольга Васильєва мовознавець

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