6 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 6 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 травня в Україні відзначають День піхоти. У світі відзначають День без дієт. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Йова, ігумена Почаївського.

Свята в Україні

День піхоти України

6 травня в Україні святкують День піхоти ЗСУ. Свято було створене президентським указом 2019 року. Це день для вшанування тих військовослужбовців, які проявили у боротьбу за українські суверенітет та свободу найкращі риси. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася переможна битва Війська Запорізького на чолі Богдана Хмельницького проти поляків у Національно-визвольній війні.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день без дієт

Цей день спрямований на просування здорового способу життя без виснажливих дієт та прийняття свого тіла. Свято закликає відмовитися від нав'язаних стандартів краси та звернути увагу на небезпеку розладів харчової поведінки.

День розмальовки

6 травня відзначається веселе свято – День розмальовки. Ці прості книжечки – прекрасний спосіб самовираження, дозвілля та зняття стресу. За їх розфарбовування беруться з великим захопленням не лише діти різного віку, а й дорослі. Розмальовки заспокоюють, розвивають уяву та фантазію.

Вперше розмальовки з’явились в США у 1880 році. В 1907 році була опублікована перша книжка з коміксами для розфарбування. Пік популярності розмальовок прийшовся на 60-ті роки.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Йова Почаївського

Сьогодні також згадують святого Йова (Заліза), який був ігуменом Почаївської лаври у XVII столітті. Він прославився як великий аскет, захисник православ'я та чудотворець, який заснував друкарню при монастирі та понад пів століття керував обителлю. Його нетлінні мощі донині спочивають у Почаєві.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вранці на траві дуже багато роси – чекайте на багатий врожай огірків;

на Йова погожа та ясна погода – літо буде теплим і сонячним;

вранці спостерігається туман – найближчі дні будуть без опадів;

якщо весело співають птахи – чекайте на швидке потепління.

У народі цей день називали «Йовом Горошником», оскільки він вважався найкращим часом для посіву гороху та інших бобових.

Історичні події

1833 рік – у США роблять перший сталевий плуг;

1840 рік – Англія випускає свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію («Чорний пенні»);

1872 рік – в Англії засновують футбольний Кубок;

1889 рік – у Парижі завершують будівництво Ейфелевої вежі;

1937 рік – у штаті Нью-Джерсі (США) під час приземлення вибухає найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 «Гінденбург», через що гине 35 людей (13 пасажирів та 22 чоловіка обслуги);

1944 рік – британці випускають із в'язниці Магатму Ґанді;

1953 рік – американський хірург Джон Гібон першим успішно застосовує «штучне серце-легені»;

1968 рік – у зв'язку з вуличними боями у Парижі французька влада закриває університет Сорбонна;

1990 рік – відкривають державний кордон між Молдовою та Румунією;

1991 рік – український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановлює світовий рекорд, стрибнувши на 6 м і 7 см;

1992 рік – приймають конституцію республіки Крим;

1994 рік – урочисто відкривають тунель під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією – Євротунель;

2023 рік – відбувається коронація Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.