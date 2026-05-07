Яке релігійне свято відзначається 8 травня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Свята 8 травня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола і євангелиста Івана Богослова

8 травня православна церква вшановує пам'ять святого Івана Богослова – одного з дванадцяти апостолів, автора четвертого Євангелія та Книги Одкровення. Це свято присвячене «апостолу любові», який до останніх хвилин земного життя Спасителя залишався Йому вірним.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола і євангелиста Івана Богослова

8 травня церква згадує диво, що відбувалося на місці поховання святого апостола Івана Богослова в Ефесі. Згідно з церковною історією, Іван був єдиним учнем Христа, який помер природною смертю у віці понад 100 років. Коли він відчув наближення кінця, то наказав своїм учням поховати його живим у хрестоподібній могилі.

Проте за кілька днів, коли могилу відкрили, тіла апостола там не виявили. Натомість щороку 8 травня (за старим стилем 21 травня) з його могили почав виходити тонкий рожевий попіл, який віряни називали «манною». Цей попіл мав чудодійні властивості та зцілював хворих. Саме на честь цього дива було встановлено сьогоднішнє свято. Івана Богослова називають «апостолом любові», адже головною темою його проповідей та писань була нескінченна любов Бога до людей і заклик до ближніх любити один одного.

Молитви дня

О, великий і всехвальний апостоле і євангелисте Іване Богослове, наперснику Христовий, теплий наш заступнику і в скорботах швидкий помічнику! Умоли Господа Бога, щоб дарував нам залишення всіх гріхів наших, що вчинили ми від юності нашої всім життям нашим, словом, ділом, помислом і всіма нашими почуттями. Моли Христа Бога, щоб зберіг країну нашу в мирі, а душі наші – у любові та чистоті.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Іваном Пшеничником», адже саме на Богослова селяни виходили сіяти яру пшеницю. Також вважалося, що погода цього дня визначає долю майбутнього врожаю:

  • Якщо день ясний і сонячний – літо буде погожим, але не надто спекотним.
  • Дощ 8 травня обіцяє багатий врожай грибів та добрі посіви пшениці.
  • Якщо до вечора небо затягнуло хмарами, але захід сонця яскравий – негода скоро мине.
  • Яблуні зацвіли до цього дня – бджолярі можуть розраховувати на велику кількість меду.

Наші предки вірили, що 8 травня не можна сваритися та лихословити, адже святий Іван, як покровитель любові, не терпить ворожнечі. Також у цей день було прийнято пекти «обітні» калачі та пригощати ними подорожніх або бідних.

