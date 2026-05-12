12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Наталія Порощук
Свята 12 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 травня у світі відзначають Всесвітній день медичних сестер. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих Епіфанія і Германа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 травня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день медичних сестер

12 травня у світі відзначають Міжнародний день медичної сестри. Попри те, що історія цього свята налічує понад століття, офіційний статус воно отримало лише у 1971 році.

Дата пов’язана з діяльністю Міжнародної ради медичних сестер – професійної організації, яка об’єднала представниць цієї професії зі 141 країни світу.

Історія сучасної сестринської справи бере початок ще з часів Кримської війни, коли англійка Флоренс Найтінгейл організувала першу службу сестер милосердя. Саме на честь її дня народження – 12 травня – Міжнародний комітет Червоного Хреста визначив дату професійного свята медичних сестер. У той період сформувався і поширений образ медсестри як людини, яка допомагає пораненим на полі бою та асистує лікарям під час операцій.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми

У другій декаді травня у світі відзначають Міжнародний день запобігання міалгічному енцефаломієліту та синдрому хронічної втоми. Вперше відповідні заходи почали проводити у 1992 році. Дату присвятили до дня народження Флоренс Найтінгейл.

Синдром хронічної втоми нерідко впливає не лише на фізичний стан людини, а й на її соціальне життя. Люди з таким діагнозом часто стикаються із замкнутістю, ізоляцією та депресивними станами. Через постійну втому їм доводиться суттєво скорочувати звичний обсяг роботи й повсякденної активності, а в окремих випадках хвороба може тимчасово прикувати людину до ліжка.

Релігійні свята та їхня історія

День святих Епіфанія і Германа

Епіфаній Кіпрський народився у 310 році на території Палестини. Прагнучи глибше осягнути Святе Письмо, він опанував кілька мов, багато спілкувався з пустельниками, а згодом і сам обрав чернечий шлях.

Після висвячення на священника у 333 році Епіфаній заснував монастир. Він став відомим як ревний захисник православної віри та активний борець із єресями, які загрожували єдності Церкви. У 367 році святителя обрали єпископом Саламіну на Кіпрі. Там він служив до самої смерті у 403 році, відійшовши у вічність у 93-річному віці.

Святитель Герман, майбутній патріарх Константинопольський, народився у VII столітті в Константинополі. Після страти його батька за наказом імператора Костянтина Погоната хлопця передали на виховання церковним наставникам, де він здобув ґрунтовні знання Святого Письма.

За побожне життя Германа висвятили на єпископа міста Кизик, а згодом обрали патріархом Константинопольським. Святитель рішуче виступав проти іконоборства, яке підтримував імператор Лев III Ісавр. Через тиск влади він був змушений залишити патріарший престол.

Після побиття за наказом імператора Германа вигнали з патріаршої резиденції. Після 14 років служіння святитель помер у 740 році у віці 95 років. Його поховали в монастирі Хора у Константинополі, а пізніше мощі святого перевезли до Франції.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 12 травня звертають увагу на такі знаки:

  • Уночі багато яскравих зірок – літо буде врожайним і теплим.
  • Дуб починає активно розпускати листя – холодна погода ще затримається.
  • Підіймається сильний вітер – очікуйте зливу та негоду найближчим часом.

Історичні події

  • У 2004 році в англіканській церкві введена посада веб-священика, який займається приходом, існуючому виключно в мережі Інтернет.
  • У 1993 році Естонію прийняли до Ради Європи.
  • У 1980 році на екрани вийшов перший радянський фільм-катастрофа «Екіпаж».
  • У 1965 році радянська автоматична міжпланетна станція «Луна-5», запущена космічною ракетою 9 травня 1965 року, досягла поверхні Місяця в районі Моря Хмар.
  • У 1954 році УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.
  • У 1949 році СРСР офіційно припинив блокаду Західного Берліна.
  • У 1944 році Крим повністю звільнений від німців.
  • У 1942 році радянські війська почали непідготовлений наступ на Харків.
  • У 1937 році компанія Бі-Бі-Сі провела першу у світовій історії телетрансляцію (була показана церемонія коронації англійського короля Георга VI).
  • У 1926 году Руал Амундсен і Умберто Нобіле здійснили політ на дирижаблі над Північним полюсом.
  • У 1881 році встановлено французький протекторат над Тунісом.
  • У 1551 році в Лімі на базі монастирської школи Домініканського ордену заснований університет Сан-Маркос – перший на американському континенті.
  • У 1364 році в Кракові створено Ягеллонський університет.
  • У 996 році в Києві освячена перша на Русі кам'яна церква – Десятинна.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федор і Пилип.

