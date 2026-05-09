9 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 травня у світі відзначають День Європи – свято миру та єдності на континенті. За церковним календарем віряни вшановують одну з найважливіших подій – перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця (Микола Теплий).

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 травня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День Європи

9 травня Україна вперше разом з ЄС відзначає на державному рівні День Європи, присвячений єдності країн Європи, миру та солідарності. Історично існує одразу два дня Європи. Перший припадає на 5 травня і був створений на честь заснування Ради Європи 1949 року. Другий (9 травня) вшановує подію 1950 року, коли країни-учасниці вперше запропонували створити Європейський союз. Затвердили це рішення декларацією Шумана (тодішній французький міністр закордонних справ). Це було об'єднання вугільної та металевої промисловостей Франції та Німеччини.

Указом Президента України «Про День Європи» від 08.05.2023 № 266/2023 в Україні встановлено День Європи, який відзначається щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

Це рішення прийнято «усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань».

День магнітної абетки

Це день гри та навчання, веселий і пізнавальний день, який відзначається 9 травня кожного року. Магнітні літери бувають різних форм, розмірів і кольорів і є чудовим способом допомогти дітям вивчити абетку, опанувати орфографію та читання.

День магнітної абетки – це про простоту та креативність у навчальному процесі, щоб зробити його легким, цікавим та радісним.

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця

Це свято, відоме в народі як «Микола Теплий», присвячене події 1087 року, коли мощі святого були перевезені з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі, щоб врятувати їх від наруги загарбників. Миколай Чудотворець є одним із найбільш шанованих святих в Україні, покровителем мандрівників, моряків та дітей. У цей день віряни просять святого про заступництво та мир.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, на «Миколу Теплого» звертають увагу на такі знаки:

жаби почали квакати – буде добрий урожай вівса;

якщо на Миколая йде дощ – чекайте на багатий врожай хліба;

вільха зацвіла – прийшов час сіяти гречку;

якщо ніч на 9 травня зоряна та тепла – літо буде сонячним.

Історичні події

1913 – перший політ гідроплана С-10 «Гідро» Ігоря Сікорського.

1919 – Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.

1920 – проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди звільнення Києва від більшовиків.

1920 – в Ужгороді засноване українське товариство «Просвіта».

1927 – парламент Австралії переїхав до нової столиці – Канберри.

1945 – в СРСР: офіційна перемога СРСР і союзників над нацистською Німеччиною.

1950 – створено Європейське об'єднання вугілля і сталі, – перше європейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу.

1955 – Федеративна Республіка Німеччина ввійшла до складу НАТО.

1962 – перший політ в США гелікоптера-крана S-64 Ігоря Сікорського.

2012 – під час демонструвального польоту в Індонезії розбився літак російського виробництва «Sukhoi Superjet 100».

2018 – гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей.

2022 – Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Микола, Василь, Дмитро, Йосип.