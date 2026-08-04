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Врожай картоплі в Україні. Експерти зробили сумний прогноз

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Врожай картоплі в Україні. Експерти зробили сумний прогноз
Спека та дефіцит вологи можуть скоротити врожай картоплі в Україні приблизно на 30%
фото з відкритих джерел

Найбільше на врожайність вплинула аномальна спека під час цвітіння та бутонізації рослин

Через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може бути на 30% меншим, ніж торік. Водночас восени очікується подорожчання картоплі приблизно на третину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SEEDS.

За словами директора Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України Миколи Фурдиги, найбільше на врожайність вплинула аномальна спека під час цвітіння та бутонізації рослин.

У господарстві Інституту картоплярства, де вирощують близько 60 сортів картоплі, вже зафіксували відставання врожайності приблизно на 30% порівняно з минулим роком.

«Причина – аномальний температурний стрес. Коли понад п'ять днів поспіль температура перевищувала +37 °C, фотосинтетична поверхня рослин просто не працювала. Рослина витрачала всю воду не на накопичення врожаю, а на власне охолодження та виживання. Через цей шестиденний температурний шок ми втратили орієнтовно 7 т/га врожаю. І це показники на зрошенні. На богарі ситуація ще складніша, там втрати будуть більшими», – зазначив Фурдига.

За прогнозом експерта, наприкінці жовтня – на початку листопада ціни на картоплю можуть зрости приблизно на 30% на продукцію «з поля» та на 12–15% – на картоплю, яка зберігатиметься в овочесховищах.

Водночас зараз на ринку спостерігається тимчасове здешевлення ранньої картоплі через активний збір урожаю.

«Висадку ранньої картоплі суттєво наростили в ключових регіонах-лідерах – на Дніпропетровщині, Київщині, Чернігівщині та Чернівеччині. Через це зараз ми спостерігаємо тимчасовий обвал цін: з поля картоплю віддають за 6,5–7 грн/кг. Фермери поспішають викопати врожай, аби отримати перші гроші, тим самим демпінгуючи ринок», – пояснив директор Інституту картоплярства.

Фурдига також не радить українцям запасатися картоплею на всю зиму одразу після збору врожаю. За його словами, професійні овочесховища забезпечують значно кращі умови зберігання, ніж домашні балкони чи підвали, тому якість продукції в торговельних мережах зберігатиметься довше.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що восени в Україні очікується подорожчання картоплі. За прогнозами аналітиків, ціни можуть зрости на 20–30% залежно від регіону та якості продукції. Основними причинами називали скорочення врожаю через несприятливі погодні умови, високі витрати виробників на вирощування й зберігання, а також зменшення пропозиції якісної картоплі на ринку. Водночас експерти зазначали, що нинішнє сезонне здешевлення ранньої картоплі є тимчасовим і не вплине на осінню тенденцію до зростання цін.

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Теги: гроші овочі

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