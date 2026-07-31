Календар головних спортивних подій на серпень

Розповідаємо про топові спортивні турніри завершального місяця літа

Попри те, що літо добігає кінця, спортивний календар не збавляє обертів. Серпень подарує вболівальникам чимало яскравих міжнародних стартів, де українські спортсмени змагатимуться за медалі, рейтингові очки та місця серед найсильніших у світі. Водночас саме цього місяця стартує новий сезон у низці найпопулярніших командних видів спорту, що лише додасть емоцій спортивним уболівальникам.

У цій статті «Главком» зібрав найважливіші спортивні події серпня та розповідає, чому вони заслуговують на особливу увагу.

Хедлайнери місяця

Відкриє серпень одна з головних спортивних подій місяця – Чемпіонат Європи з водних видів спорту, який прийматиме Париж. За відсутності цього року інших великих мультиспортивних форумів саме континентальна першість дозволить уболівальникам знову відчути атмосферу масштабного турніру, де одночасно змагатимуться представники кількох дисциплін.

Для України головні медальні надії традиційно пов'язані зі стрибками у воду, де виступлять Олексій Середа, Марко Гриценко, Кірілл Болюх і Ксенія Байло. Особливу увагу також приверне збірна з артистичного плавання, яка вперше буде представлена в усіх олімпійських дисциплінах. Не менш цікаво буде стежити за плаванням, де лідерами команди стануть Владислав Бухов і Нікіта Шеремет, а також за хайдайвінгом, у якому українці вже неодноразово здобували нагороди на міжнародних стартах цього сезону.

Олексій Середа та Марк Гриценко захищатимуть титул чемпіонів Європи у синхронних стрибках з десятиметрової вишки фото: Федерація стрибків у воду України

Ще однією визначною подією серпня стане Чемпіонат Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі. Українські вболівальники побачать майже всіх лідерів збірної: Ярославу Магучіх, Ірину Геращенко, Олега Дорощука, Михайла Кохана, Артура Фельфнера та Вікторію Ткачук, яка поступово повертається до оптимальної форми після травми. Окрім боротьби за медалі, турнір матиме важливе значення в контексті відбору на Абсолютний чемпіонат світу, насамперед для Геращенко та Фельфнера, які можуть покращити свої позиції у світовому рейтингу.

Наприкінці місяця розпочнеться заключний турнір Великого шлему сезону – Відкритий чемпіонат США. На всіх трьох попередніх мейджорах року українські тенісистки щонайменше доходили до півфіналу, тож у Нью-Йорку вболівальники також очікують боротьби за найвищі стадії. Водночас успішний виступ на американських кортах може суттєво покращити позиції Еліни Світоліної та Марти Костюк у Чемпіонській гонці WTA, за підсумками якої сім найкращих тенісисток сезону здобудуть путівки на Підсумковий турнір.

Найважливіші спортивні події серпня за участі українців

Окрім уже згаданих турнірів, у серпні на українських уболівальників чекає ще низка світових і континентальних першостей. Однією з головних подій стане Чемпіонат світу з художньої гімнастики, де Таїсія Онофрійчук боротиметься не лише за медалі, а й за першу для України олімпійську ліцензію. Виконати це буде надзвичайно непросто, адже головними суперницями українки стануть чинна олімпійська чемпіонка Дар'я Варфоломєєв, багаторазова призерка світових форумів Софія Рафаеллі та одна з найстабільніших гімнасток останніх років Стіляна Ніколова.

Не менш важливим стане Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, який відіграє ключову роль у боротьбі за олімпійські ліцензії. Саме на цьому турнірі спортсмени можуть здобути подвійну кількість рейтингових очок, що дозволяє компенсувати не надто вдалі результати на етапах Кубка світу. Найбільші сподівання української збірної традиційно пов'язані з жіночим каное. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок цього сезону залишаються непереможними у фіналах, за винятком етапу Кубка світу в Німеччині, де були змушені знятися через проблеми зі здоров'ям Рибачок. Водночас у каное-одиночці Лузан після турніру в Польщі фактично не має рівних на міжнародній арені.

Людмила Лузан набрала феноменальну форму у сезоні-2026 фото: Інстаграм Людмили Лузан

Також у серпні відбудуться чемпіонати світу із сучасного п'ятиборства, академічного веслування, бадмінтону, вітрильного спорту та маунтенбайку, де українські спортсмени також розраховують на успішні виступи. Триватиме й кваліфікація до Чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Під час серпневого вікна збірна України проведе два надважливі матчі другого етапу відбору – проти Греції, яку очолює Янніс Адетокумбо, та Чорногорії. Після несподіваних результатів першої стадії кваліфікації обидва суперники перебувають під серйозним турнірним тиском, адже кожна втрата очок може суттєво ускладнити їхні шанси на вихід до фінальної частини світової першості в Катарі.

Серед континентальних першостей окремої уваги заслуговують Чемпіонати Європи з волейболу. Першим відбудеться турнір із пляжного волейболу, переможці якого отримають пряму путівку на Олімпійські ігри 2028 року. Україну в жіночій частині змагань представлятимуть три дуети, а найбільші сподівання пов'язані з Валентиною Давідовою та Ангеліною Хміль, які підходять до старту в статусі однієї з п'ятнадцяти найсильніших пар світового рейтингу.

Згодом стартує й Чемпіонат Європи з класичного волейболу серед жінок. Після історичного дебюту в Лізі націй збірна України прагнутиме підтвердити свій прогрес і поборотися за вихід до плейоф. Водночас турнір матиме й важливе стратегічне значення, адже його переможець здобуде пряму путівку на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Пройдуть у серпні континентальні першості також в сучасному п'ятиборстві, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та маунтенбайку.

Серед інших подій варто відзначити турнір Europe Smash із настільного тенісу – один із найпрестижніших стартів сезону, який часто називають аналогом турнірів Великого шлему в тенісі. У Швеції Україну представлятиме багаторічна лідерка національної збірної Маргарита Песоцька. Крім того, протягом серпня відбудуться чергові етапи Діамантової ліги – найпрестижнішої комерційної серії в легкій атлетиці, де регулярно виступають провідні українські спортсмени.

Найважливіші спортивні події для світового спорту

Серпень обіцяє бути насиченим не лише для українського спорту. Однією з головних подій місяця стане довгоочікуваний старт нового сезону в провідних футбольних чемпіонатах Європи – Франції, Італії, Німеччині, Нідерландах та Англії. Приємно, що в кожному з них уболівальники зможуть стежити й за виступами українських футболістів. Так, у Франції кольори ПСЖ захищатиме Ілля Забарний, в Італії за «Болонью» виступатиме Артем Довбик, а за «Монцу» – Владислав Чех. У Німеччині Юхим Конопля гратиме за дортмундську «Боруссію», у Нідерландах Артем Степанов представлятиме «Утрехт», а в Англії Віталій Миколенко продовжить виступи за «Евертон».

Не менш цікавим серпень буде й для шанувальників велоспорту. Уже на початку місяця стартує жіночий Тур де Франс, де чинна чемпіонка Полін Ферран-Прево, яка перейшла до шосейних перегонів з маунтенбайку, спробує захистити свій титул. Одній із найтитулованіших велосипедисток сучасності конкуренцію складуть провідні гонщиці світу, зокрема представниці Нідерландів, Польщі та Італії. Україна також матиме свою представницю: Юлія Бірюкова виступить у складі іспанської команди Laboral Kutxa – Fundación Euskadi та спробує проявити себе насамперед на гірських етапах.

Наприкінці місяця розпочнеться чоловіча «Вуельта Іспанії», яка стане третім і заключним Грандтуром сезону. Однією з головних інтриг мала стати чергова дуель Тадея Погачара та Йонаса Вінгегора, однак данець після важкого падіння пропустить гонку, а участь словенця поки офіційно не підтверджена. Якщо Погачар також не вийде на старт, боротьба за перемогу стане значно відкритішою. Серед головних претендентів називають, зокрема, португальця Жоау Алмейду, який торік фінішував другим.

Триватиме у серпні й сезон Формули-1. Після літньої перерви чемпіонат відновиться Гранпрі Нідерландів, який стане останнім етапом на трасі в Зандворті відповідно до чинного календаря. Автодром традиційно вважається одним із найцікавіших у календарі завдяки вузькій конфігурації, швидкісним поворотам і мальовничому розташуванню серед піщаних дюн, що щороку створює неповторну атмосферу для вболівальників.

Графік найважливіших спортивних подій серпня

Дата Вид спорту Подія 31 липня – 2 серпня Маунтенбайк Чемпіонат Європи 31 липня – 2 серпня Академічне веслування Чемпіонат Європи 31 липня – 16 серпня Водні види спорту Чемпіонат Європи 1-9 серпня Велоспорт Жіночий Тур де Франс 2-12 серпня Теніс Турнір ATP/WTA 1000 (Торонто) 3-9 серпня Сучасне п'ятиборство Чемпіонат Європи 6 серпня Футбол Ліга конференцій. Третій кваліфікаційний раунд. «Динамо» – «Карабах» 7 серпня Футбол Старт сезону в нідерландській Ередивізі 8-16 серпня Настільний теніс Europe Smash 9 серпня Футбол Старт сезону в німецький Бундеслізі 10-16 серпня Легка атлетика Чемпіонат Європи 10-17 серпня Вітрильний спорт Чемпіонат світу (клас 470) 12-16 серпня Художня гімнастика Чемпіонат світу 12-16 серпня Пляжний волейбол Чемпіонат Європи 13 серпня Футбол Ліга конференцій. Третій кваліфікаційний раунд. «Карабах» – «Динамо» 13-16 серпня Спортивна гімнастика Жіночий Чемпіонат Європи 13-23 серпня Теніс Турнір ATP/WTA 1000 (Цинцинаті) 17-23 серпня Бадмінтон Чемпіонат світу 19-23 серпня Спортивна гімнастика Чоловічий Чемпіонат Європи 21 серпня Легка атлетика Діамантова ліга (Лозанна) 21 серпня – 6 вересня Волейбол Жіночий Чемпіонат Європи 22 серпня Футбол Старт сезону у французькій Лізі 1, Англійській Прем'єр-лізі, італійській Серії А 22 серпня – 13 вересня Велоспорт Вуельта 23 серпня Легка атлетика Діамантова ліга (Хожув) 23 серпня Формула-1 Гранпрі Нідерландів 23-30 серпня Академічне веслування Чемпіонат світу 23-30 серпня Вітрильний спорт Чемпіонат світу (клас ILCA 7) 24-30 серпня Сучасне п'ятиборство Чемпіонат світу 26-30 серпня Маунтенбайк Чемпіонат світу 26-30 серпня Веслування на байдарках і каное Чемпіонат світу 27 серпня Легка атлетика Діамантова ліга (Цюрих) 28 серпня Баскетбол Кваліфікація до Чемпіонату світу 2027. Другий етап. Україна – Греція 31 серпня Баскетбол Кваліфікація до Чемпіонату світу 2027. Другий етап. Чорногорія – Україна 31 серпня – 13 вересня Теніс Відкритий чемпіонат США

Ілля Мандебура, «Главком»