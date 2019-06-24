  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Посол України в Австрії відреагував на ймовірне повернення РФ у ПАРЄ

    • Розсилка
    Росія планує засідати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з депутатами від окупованого Криму і Севастополя - Посол України в Австрії відреагував на ймовірне повернення РФ у ПАРЄ
    Росія планує засідати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з депутатами від окупованого Криму і Севастополя

    Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти — задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром, - Щерба

    Посол України в Австрії Олександр Щерба відреагував на ймовірне повернення делегації Російської Федерації до ПАРЄ. Про це повідомляє Twitter українського дипломата.

    Читайте також

    «Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти — задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром», — вказав він у повідомленні.

    «Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати!», — завершив свій допис дипломатичний представник України.

    Нагадаємо, Росія планує засідати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з депутатами від окупованого Криму і Севастополя.

    Як повідомлялося, Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.

    У Литві назвали ризики повернення Росії до ПАРЄ.

    До слова, Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків.

    Раніше стало відомо, що Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення РФ в ПАРЄ.

    Читайте також
    Росія окупанти ПАРЄ Олександр Щерба посол Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ