Посол України в Австрії відреагував на ймовірне повернення РФ у ПАРЄ



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Росія планує засідати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з депутатами від окупованого Криму і Севастополя

Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти — задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром, - Щерба

Посол України в Австрії Олександр Щерба відреагував на ймовірне повернення делегації Російської Федерації до ПАРЄ. Про це повідомляє Twitter українського дипломата.

«Цими днями Росія планує в’їхати в ПАРЄ, як в’їжджають окупанти — задоволена, не покарана, з відчуттям перемоги зла над добром», — вказав він у повідомленні.

«Дорогий український твіттер, давайте підтримаємо хештег #SaveCouncilEurope! Давайте не мовчати!», — завершив свій допис дипломатичний представник України.

Нагадаємо, Росія планує засідати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з депутатами від окупованого Криму і Севастополя.

Як повідомлялося, Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій.

У Литві назвали ризики повернення Росії до ПАРЄ.

До слова, Геращенко повезе на сесію ПАРЄ листи полонених моряків.

Раніше стало відомо, що Нідерландський фонд МН17 вимагає не допустити повернення РФ в ПАРЄ.