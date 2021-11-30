Посольство Ізраїлю в Україні звернуло увагу на антисемітські витівки, які сталися в Дніпрі та Києві

Посольство Ізраїлю попросило Нацполіцію розібратися із нападами на ханукію, які сталися у двох українських містах перед святом Хануки. Про це повідомляється на Facebook-акаунті посольства.

Посольство Ізраїлю попросило розібратися із винуватцями інцидентів з ханукією.

«У зв’язку із прикрими антисемітськими інцидентами, що стались у Києві та Дніпрі, однак у світлі добрих відносин між нашими державами та поваги, яку в Україні приділяють традиціям усіх народів, що проживають в державі, Посольство Ізраїлю в Україні звернулось до правоохоронних органів за допомогою у виявленні антисемітської діяльності та запобіганні псуванню святкування Хануки по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, євреї встановили у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.