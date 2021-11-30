  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Посольство Ізраїлю попросило Нацполіцію розібратися із нападами на ханукію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У центрі столиці запалили свічку на найбільшій Менорі - Посольство Ізраїлю попросило Нацполіцію розібратися із нападами на ханукію
    У центрі столиці запалили свічку на найбільшій Менорі
    фото: КМДА

    Посольство Ізраїлю в Україні звернуло увагу на антисемітські витівки, які сталися в Дніпрі та Києві

    Посольство Ізраїлю попросило Нацполіцію розібратися із нападами на ханукію, які сталися у двох українських містах перед святом Хануки. Про це повідомляється на Facebook-акаунті посольства.

    Посольство Ізраїлю попросило розібратися із винуватцями інцидентів з ханукією.

    «У зв’язку із прикрими антисемітськими інцидентами, що стались у Києві та Дніпрі, однак у світлі добрих відносин між нашими державами та поваги, яку в Україні приділяють традиціям усіх народів, що проживають в державі, Посольство Ізраїлю в Україні звернулось до правоохоронних органів за допомогою у виявленні антисемітської діяльності та запобіганні псуванню святкування Хануки по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, євреї встановили у центрі Києва найбільшу Менору до святкування Хануки.

    Читайте також: Іудейське свято Ханука: традиції і звичаї
    Теги: Ізраїль посольство традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посольство Ізраїлю попросило Нацполіцію розібратися із нападами на ханукію