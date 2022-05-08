Потеплішає до +22°, місцями – грози та дощі: прогноз погоди на 8 травня

Майже всі західні області та частина регіонів на Півночі потерпатимуть від злив з грозою

Найтепліше сьогодні буде в західних областях України

У неділю, 8 травня, в Україні очікується тепла і переважно сонячна погода. При цьому в частині країни можливі опади: дощі і грози накриють західні і північні регіони країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Ясне небо в окремих регіонах Заходу України буде лише вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Синоптики прогнозують дощі з грозами. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси.

На Сході України також буде тепло – +18...+20 градусів. Однак небо буде ясним, без опадів.

Частина північних областей опиниться в полоні негоди. Так, грози будуть у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях. Водночас стовпчики термометрів покажуть +18…+20 градусів.

На Півдні буде трохи тепліше – до +19...+21 градуса. Водночас опадів не прогнозують.

Хмарна погода протримається у Києві увесь день, однак серйозних опадів не буде. Температура повітря складатиме +20...+22 градуси.

Найтепліше буде саме на Заході країни. Там стовпчики термометрів покажуть до +22 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 8 – 9 травня Україну перетинатиме атмосферний фронт, який супроводжуватиметься періодичними грозовими дощами.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.