Потеплішає до +22°, місцями – грози та дощі: прогноз погоди на 8 травня
Найтепліше сьогодні буде в західних областях України
У неділю, 8 травня, в Україні очікується тепла і переважно сонячна погода. При цьому в частині країни можливі опади: дощі і грози накриють західні і північні регіони країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Ясне небо в окремих регіонах Заходу України буде лише вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Синоптики прогнозують дощі з грозами. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси.
На Сході України також буде тепло – +18...+20 градусів. Однак небо буде ясним, без опадів.
Частина північних областей опиниться в полоні негоди. Так, грози будуть у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях. Водночас стовпчики термометрів покажуть +18…+20 градусів.
На Півдні буде трохи тепліше – до +19...+21 градуса. Водночас опадів не прогнозують.
Хмарна погода протримається у Києві увесь день, однак серйозних опадів не буде. Температура повітря складатиме +20...+22 градуси.
Найтепліше буде саме на Заході країни. Там стовпчики термометрів покажуть до +22 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, 8 – 9 травня Україну перетинатиме атмосферний фронт, який супроводжуватиметься періодичними грозовими дощами.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.
Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.