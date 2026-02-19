Канада переглядає правила імміграції з питань експрес-в'їзду: що зміниться

Зміна спрямована на відновлення імміграції до сталого рівня

Уряд Канади оголосив про масштабне оновлення системи імміграції Express Entry. Відтепер отримати статус постійного резидента (PR) стане простіше висококваліфікованим військовим, науковцям та фахівцям авіаційної галузі. Нові правила є частиною стратегії прем’єр-міністра Марка Карні щодо зміцнення національного суверенітету та розвитку оборонного сектору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерка імміграції Лена Метлеге Діаб заявила, що система Express Entry 2026 року фокусуватиметься на тих, хто може «зробити внесок з першого дня». Нові категорії включають дослідників, керівників вищої ланки, працівників транспортного сектору, таких як пілоти та авіамеханіки, а також іноземних лікарів з канадським досвідом роботи. До них також увійдуть висококваліфіковані іноземні військові кандидати, яких завербують Збройні сили Канади, зокрема військові лікарі, медсестри та пілоти.

«Майбутнє Канади залежить від робочої сили, готової до економіки, що змінюється», – заявила Діаб.

Карні, у прагненні зменшити залежність від Сполучених Штатів, у вівторок оголосив про нову оборонну стратегію, метою якої є збільшення державних інвестицій у дослідження та розробки, пов'язані з обороною, на 85%, збільшення доходів оборонної промисловості на понад 240%, збільшення експорту оборонної продукції на 50% та створення до 125 000 нових якісних робочих місць протягом наступного десятиліття.

Як і інші члени НАТО, Канада зобов'язалася збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту до 2035 року.

Запрошення до участі в існуючих категоріях Express Entry, включаючи кандидатів, які володіють французькою мовою, медичних працівників та кваліфікованих фахівців, триватимуть поряд з новими цільовими потоками.

