Українка розповіла правду про штрафи у Німеччині та розвіяла міфи із соцмереж

Блогерка з України назвала низку штрафів у Німеччині, які насправді перебільшенні

У мережі користувачі стверджують, що в Німеччині можна отримати штраф за найменше порушення. Однак українка Валентина Нечаєва розкрила правду про штрафи у Німеччині та розповіді, як в цій країні насправді ставляться до порушень. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

За словами Валентини Нечаєвої, історії в соцмережі Тікток неправдиві та навіть перебільшені. «Покажіть мені хоч одну людину, яка заплатила €50 тис. штрафу за вбиту осу, хоч одну людину, яку оштрафували за те, що її машина заводиться довше п'яти хвилин. Сушити одяг у квартирі також не можна – буде штраф», – сказала блогерка.

Українка заперечила чутки із соцмереж та пояснила, що подібні штрафи не виписують без серйозних порушень чи обставин. Крім цього, у Німеччині існують серйозні штрафи за паління, водночас блогерка запевняє, що вона постійно бачить, як це правило порушується. Але ніхто не отримує за це штраф.

Українка Валентина Нечаєва розкрила правду про штрафи у Німеччині фото: скриншот Тiktok/nechaieva.valya

Також «експерти із соцмереж» стверджують, що у Німеччині постійно погана погода. На це Валентина Нечаєва показала сонячну погоду, перебуваючи у Німеччині. «Цьому тіктоку довіряти взагалі не можна. Бо як подивишся, хочеться плакати, що живеш у Німеччині. Максимум можуть зробити зауваження, і все. Ніяких штрафів у €10, €20, €50 тис. на пустому місці вам не буде», – запевняє українка.

