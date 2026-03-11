Українка розповіла правду про штрафи у Німеччині та розвіяла міфи із соцмереж
Блогерка з України назвала низку штрафів у Німеччині, які насправді перебільшенні
У мережі користувачі стверджують, що в Німеччині можна отримати штраф за найменше порушення. Однак українка Валентина Нечаєва розкрила правду про штрафи у Німеччині та розповіді, як в цій країні насправді ставляться до порушень. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.
За словами Валентини Нечаєвої, історії в соцмережі Тікток неправдиві та навіть перебільшені. «Покажіть мені хоч одну людину, яка заплатила €50 тис. штрафу за вбиту осу, хоч одну людину, яку оштрафували за те, що її машина заводиться довше п'яти хвилин. Сушити одяг у квартирі також не можна – буде штраф», – сказала блогерка.
Українка заперечила чутки із соцмереж та пояснила, що подібні штрафи не виписують без серйозних порушень чи обставин. Крім цього, у Німеччині існують серйозні штрафи за паління, водночас блогерка запевняє, що вона постійно бачить, як це правило порушується. Але ніхто не отримує за це штраф.
Також «експерти із соцмереж» стверджують, що у Німеччині постійно погана погода. На це Валентина Нечаєва показала сонячну погоду, перебуваючи у Німеччині. «Цьому тіктоку довіряти взагалі не можна. Бо як подивишся, хочеться плакати, що живеш у Німеччині. Максимум можуть зробити зауваження, і все. Ніяких штрафів у €10, €20, €50 тис. на пустому місці вам не буде», – запевняє українка.
