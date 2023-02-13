Чи варто боятися двірників: хто має законне право вручати повістки (перелік)
Отримати запрошення до військкомату можна не тільки від працівників установи
У Голосіївській районній держадміністрації заявили, що повістки розносять тільки співробітники Центру комплектування (військкомату). Проте влада додала до переліку й інші категорії громадян. Сайт ТСН.ua уточнив це питання й відправив офіційний запит до Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Українці продовжують отримувати повістки: але у багатьох виникає питання – чи можуть їх розносити комунальні працівники, а саме двірники.
Такий факт був помічений у Дніпровському районі Києва. У керуючій компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району спочатку підтвердили, що повістки розносять їх співробітники, а тепер не хочуть коментувати цю тему.
Влада відповіла, що у більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування для уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію ухвалюється лише після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.
Вручати повістки можуть ті особи і в тих місцях, які не суперечать українському законодавству. А саме:
- співробітники ТЦК (Територіальних Центрів комплектування);
- уповноважені особи органів місцевого самоврядування;
- керівники підприємств / установ / організацій, зокрема закладів освіти;
- фізичні особи-підприємці;
- управителі багатоквартирних будинків.
У КМВА додали, що вказали, хто саме згідно з законом має право вручати повістки, отже комунальників і двірників у цьому переліку немає.
Нагадаємо, хоча отримання повістки ще не означає негайне відправлення на фронт, існують чіткі терміни, коли за нею треба з'явитися до військкомату. Хто і де може вручати повістку та які бувають повістки і яку відповідальність це передбачає – читайте тут.
Раніше столична влада повідомила, чи можуть комунальники вручати повістки.
До слова, в Україні запроваджені повістки нового зразка: основні зміни (фото).
Коментарі — 0