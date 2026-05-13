Наталія Порощук
Повітряні сили попередили про підготовку РФ до масованого удару
Ігнат зауважив, що планується нова масована атака Росії
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

Ігнат: Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування

Росія може найближчими днями здійснити нову масовану атаку по Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає «Главком».

«Було багато повідомлень, вони з'являються недарма – є у нас розвідка, дані від партнерів, власні сили розвідки. Фіксується передислокація тактичної авіації, активність на аеродромах базування», – сказав Ігнат.

За словами речника, про підготовку до удару свідчить активність із завчасного спорядження російських бортів, яку фіксували останніми днями.

Нагадаємо, 11 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до нових атак РФ. «Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершити, ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це», – сказав він.

Також 11 травня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги упродовж найближчих трьох днів.

До слова, 12 травня російська армія атакувала Кривий Ріг. Під ворожий удар потрапив житловий будинок. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

