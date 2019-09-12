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    Суспільство

    Православній церкві України суд заборонив розпоряджатися майном Київського патріархату

    • Розсилка
    Православній церкві України суд заборонив розпоряджатися майном Київського патріархату

    Суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії

    Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу щодо забезпечення позову Київського Патріархату до Міністерства культури, заборонивши будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП.

    Про таке рішення суду 12 вересня повідомила пресслужба УПЦ КП, додавши скани рішення від 11 вересня 2019 року.

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    Зокрема, суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. Серед іншого заборонено скасовувати реєстраційні записи, що стосуються Київського патріархату.

    Також суд заборонив проводити будь-які реєстраційні дії щодо майна релігійної організації Київська патріархія Української православної церкви Київського Патріархату.

    Зокрема, суд заборонив ліквідаційній комісії Київської патріархії УПЦ КП, що створила ПЦУ, на чолі з Яременком О. В. (Митрополитом Черкаським ПЦУ – Іоаном) будь-які дії щодо управління Київською патріархією та розпорядженням її майном.

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