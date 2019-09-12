Православній церкві України суд заборонив розпоряджатися майном Київського патріархату



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Суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії

Окружний адміністративний суд Києва виніс ухвалу щодо забезпечення позову Київського Патріархату до Міністерства культури, заборонивши будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП.

Про таке рішення суду 12 вересня повідомила пресслужба УПЦ КП, додавши скани рішення від 11 вересня 2019 року.

Зокрема, суд заборонив Міністерству юстиції України, Міністерству культури України, їх структурним підрозділам, органам державної влади і місцевого самоврядування, нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. Серед іншого заборонено скасовувати реєстраційні записи, що стосуються Київського патріархату.

Також суд заборонив проводити будь-які реєстраційні дії щодо майна релігійної організації Київська патріархія Української православної церкви Київського Патріархату.

Зокрема, суд заборонив ліквідаційній комісії Київської патріархії УПЦ КП, що створила ПЦУ, на чолі з Яременком О. В. (Митрополитом Черкаським ПЦУ – Іоаном) будь-які дії щодо управління Київською патріархією та розпорядженням її майном.