Предстоятель помісної православної церкви привітав християн із Різдвом

Митрополит зазначив, що цю величну подію вшановують всі християни, незалежно від календарної традиції й конфесійної належності

Митрополит Епіфаній від імені помісної Української православної церкви привітав християн з Різдвом Христовим

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав християн з Різдвом Христовим. Слова привітання він опублікував у Facebook.

«Сьогодні частина наших братів і сестер відзначають світле свято Різдва Христового. Понад два тисячоліття тому відбулося чудо Боговтілення, яке ознаменувало зміни у стосунках людини із Господом, оновлення зв'язку між Творцем та Його творінням. Оновлюючи і освячуючи людську природу в Самому Собі, очищаючи її через Хресну смерть, через Воскресіння і Вознесіння, Спаситель відкрив шлях для спасіння, шлях на Небеса для кожної конкретної людини», – написав предстоятель помісної православної церкви в Україні.

Митрополит зазначив, що «цю величну подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа вшановують всі християни, незалежно від календарної традиції й конфесійної належності».

«Тому від повноти помісної Української Православної Церкви вітаю всіх, хто сьогодні відзначає Різдво Христове. Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові осяває ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння», – додав митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Нагадаємо, папа Римський Франциск провів у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну різдвяну месу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

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