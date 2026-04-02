Зеленський повідомив про нові безпекові домовленості з країнами Близького Сходу

Президент: «Україна ще більше буде представлена у нових безпекових форматах»

Україна продовжує працювати із країнами, які перебувають під ударами іранського режиму. Київ бере участь у всіх форматах взаємодії з партнерами заради більшої безпеки. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, повідомляє «Главком».

«Є нові домовленості, Україна ще більше буде представлена у нових безпекових форматах. Це точно посилить можливості нашого експорту та український оборонний потенціал», – каже він.

Як повідомив глава держави, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 3 квітня, детально доповідатиме по цій роботі за цей тиждень.

«По кожній країні: від Затоки до Туреччини. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні взяв участь у спільному форматі з європейцями та іншими партнерами по ситуації в Ормузькій протоці, по тих проблемах, які є зі свободою мореплавства. Це важливо загалом для глобального стану справ і глобальної безпеки», – розповів очільник України.

Зеленський: Україна бере участь у всіх форматах взаємодії з партнерами заради більшої безпеки та більшої нашої спільної сили. Ми продовжуємо працювати зараз із країнами, які перебувають під ударами іранського режиму. Є нові домовленості, Україна ще більше буде представлена в… pic.twitter.com/9E1KbNRTau — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 2, 2026

Президент наголосив, що Україна має відповідну експертизу у питаннях морських шляхів, захисту та відновлення руху. «Якщо партнери будуть готові діяти, ми розглянемо, як ми можемо їх посилити, як ми зможемо додати нашої експертизи, знання і технологічного потенціалу. Зараз неможливо уявити реальну безпеку без України», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський повідомляв, що Україна продовжує працювати з державами Близького Сходу та Затоки, які перебувають під ударами іранського режиму. Мова про Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Йорданію, також тривають перемовини з Бахрейном, Кувейтом та Іраком.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що союзники США будуть відповідальні за розблокування Ормузької протоки. Він закликав їх набратися сміливості та очолити операцію з повернення контролю над цим критично важливим водним шляхом.