Зеленський повідомив про нові безпекові домовленості з країнами Близького Сходу

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Глава держави заявив, що Україна має досвід відновлення морських шляхів, їх захисту та організації руху
фото: Офіс президента

Президент: «Україна ще більше буде представлена у нових безпекових форматах»

Україна продовжує працювати із країнами, які перебувають під ударами іранського режиму. Київ бере участь у всіх форматах взаємодії з партнерами заради більшої безпеки. Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, повідомляє «Главком».

«Є нові домовленості, Україна ще більше буде представлена у нових безпекових форматах. Це точно посилить можливості нашого експорту та український оборонний потенціал», – каже він.

Як повідомив глава держави, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 3 квітня, детально доповідатиме по цій роботі за цей тиждень.

«По кожній країні: від Затоки до Туреччини. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні взяв участь у спільному форматі з європейцями та іншими партнерами по ситуації в Ормузькій протоці, по тих проблемах, які є зі свободою мореплавства. Це важливо загалом для глобального стану справ і глобальної безпеки», – розповів очільник України.

Президент наголосив, що Україна має відповідну експертизу у питаннях морських шляхів, захисту та відновлення руху. «Якщо партнери будуть готові діяти, ми розглянемо, як ми можемо їх посилити, як ми зможемо додати нашої експертизи, знання і технологічного потенціалу. Зараз неможливо уявити реальну безпеку без України», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський повідомляв, що Україна продовжує працювати з державами Близького Сходу та Затоки, які перебувають під ударами іранського режиму. Мова про Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Йорданію, також тривають перемовини з Бахрейном, Кувейтом та Іраком. 

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що союзники США будуть відповідальні за розблокування Ормузької протоки. Він закликав їх набратися сміливості та очолити операцію з повернення контролю над цим критично важливим водним шляхом.

Читайте також:

Читайте також

Зеленський: «Складна ситуація в столиці, але всі повноваження у мера. Якщо вони захочуть, щоб держава їм допомагала, будемо допомагати їм максимально»
Кличко образився на Зеленського після засідання РНБО: названо причину
3 березня, 18:40
Американські компанії попереджають, що вони не зможуть замінити нафту з Близького Сходу
США визнають, що не можуть оперативно перекрити поставки енергоносіїв з Перської затоки
4 березня, 16:36
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
Візит угорців до України для інспекції «Дружби»: Зеленський зробив заяву
11 березня, 17:57
США витратили понад $11 млрд за перші дні війни з Іраном
Майже $2 млрд на день. Пентагон оцінив витрати США на операцію проти Ірану
12 березня, 02:39
У війні проти Ірану Сполучені Штати Америки не шкодують боєприпасів
США у війні з Іраном витратили багаторічний запас ракет
13 березня, 10:58
Інвестори готуються до нових потрясінь на ринку
Ціни на нафту зупинятись не збираються: аналітики дали невтішний прогноз
13 березня, 11:49
Візит Зеленського до Румунії, теракт у США. Головне за 12 березня 2026 року
Візит Зеленського до Румунії, теракт у США. Головне за 12 березня 2026 року
12 березня, 21:18
Ізраїль знищив урядовий літак, яким користувався Хаменеї
Ізраїль завдав удару по літаку верховного лідера Ірану
16 березня, 12:07
Трамп заявив, що допомогу Україні перерозподіляють
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
26 березня, 19:37

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
