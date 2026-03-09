Головна Світ Політика
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїля

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Іран обрав нового верховного лідера. Реакція США та Ізраїля
Трамп: Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо когось, хто принесе гармонію та мир в Іран
фото: AP

Трамп незадоволений тим, що Іран призначив сина Хаменеї новим верховним лідером

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядатиме призначення Моджтаби Хаменеї на посаду верховного лідера як неприйнятний результат. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Син Хаменеї для мене неприйнятний. Ми хочемо когось, хто принесе гармонію та мир в Іран», – сказав Трамп.

Окрім цього коментаря, Трамп навів мало конкретних пояснень щодо того, якого лідера він хоче бачити в Ірані. В інтерв'ю CNN у п'ятницю Трамп заявив, що його не хвилює, чи стане Іран демократичною державою.

«Я кажу, що має бути лідер, який буде справедливим і неупередженим. Виконайте чудову роботу. Добре ставтеся до Сполучених Штатів та Ізраїлю, а також до інших країн Близького Сходу – вони всі наші партнери», – сказав він.

На запитання, чи він відкритий до появи релігійного лідера в Ірані, Трамп відповів: «Ну, можливо, так. Я маю на увазі, що це залежить від того, хто ця людина. Я не проти релігійних лідерів. Я маю справу з багатьма релігійними лідерами, і вони фантастичні».

Тим часом Ізраїль у неділю пообіцяв переслідувати будь-кого, хто змінить покійного аятолу Алі Хаменеї, заявивши, що «довга рука Держави Ізраїль продовжуватиме переслідувати наступника та будь-кого, хто намагатиметься його призначити».

«Я сумніваюся, що іранський народ хоче замінити одного аятоллу іншим аятолою», – заявив ізраїльський чиновник.

Як відомо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. 

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

