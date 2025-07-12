Приватбанк повідомив про технічні роботи у застосунку

Більш ніж дві години застосунок Приватбанку буде недоступний для клієнтів

Приватбанк попередив клієнтів про проведення планових технічних робіт. Відповідне повідомлення з'явилось у застосунку, передає «Главком».

У ніч на 3 липня, період з 00:00 до 02:00 доступ до мобільного застосунку «Приват24», а також можливість здійснювати платежі будуть тимчасово недоступні.

У банку зазначають, що роботи мають на меті покращення стабільності та безпеки сервісів.

Клієнтів просять заздалегідь спланувати свої фінансові операції на цей період.

Нагадаємо, ввечері 2 квітня у мобільному застосунку Monobank стався збій.

У роботі monobank зафіксований збій. Спостерігаються складнощі з входом у застосунок та проведенням транзакцій. У самому Monobank прокоментували інформацію про збій у роботі та запевнили, що триває робота над вирішенням проблеми.