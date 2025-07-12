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Приватбанк повідомив про технічні роботи у застосунку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Приватбанк повідомив про технічні роботи у застосунку
Банк проводить технічні роботи у застосунку
фото з відкритих джерел

Більш ніж дві години застосунок Приватбанку буде недоступний для клієнтів

Приватбанк попередив клієнтів про проведення планових технічних робіт. Відповідне повідомлення з'явилось у застосунку, передає «Главком».

У ніч на 3 липня, період з 00:00 до 02:00 доступ до мобільного застосунку «Приват24», а також можливість здійснювати платежі будуть тимчасово недоступні.

Приватбанк повідомив про технічні роботи у застосунку фото 1

У банку зазначають, що роботи мають на меті покращення стабільності та безпеки сервісів.

Клієнтів просять заздалегідь спланувати свої фінансові операції на цей період.

Нагадаємо, ввечері 2 квітня у мобільному застосунку Monobank стався збій. 

У роботі monobank зафіксований збій. Спостерігаються складнощі з входом у застосунок та проведенням транзакцій. У самому Monobank прокоментували інформацію про збій у роботі та запевнили, що триває робота над вирішенням проблеми.

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Теги: Приватбанк

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