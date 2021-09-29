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    Прогноз погоди в Україні на 29 вересня

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    У передостанній день вересня буде переважно тепло - Прогноз погоди в Україні на 29 вересня
    У передостанній день вересня буде переважно тепло
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Середа буде сонячною, обіцяють синоптики

    Погода в Україні у середу, 29 вересня приємно здивує. Протягом доби буде сонячно, а найближчі дні дощів не очікується.

    За даними Укргідрометцентру, така погода зберігатиметься по всій території України. Як для осіннього сезону, в усіх регіонах буде переважно тепло.

    Може бути східний вітер, швидкість якого сягатиме близько 3-8 м/с. У деяких областях швидкість цей показник буде трохи вищим – близько 5-10 м/с.

    29 вересня вдень стовпчики термометра показуватимуть на півдні – від +14 до +16, на сході – від +11 до +13, у центрі – від +11 до +13, на півночі – від +13 до +15, на заході – від +13 до +18.

    Найтепліше буде у західних та південних областях України, а найхолодніше – у північних, східних та центральних регіонах.

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    У Києві очікується суха погода. Температура у місті переважно триматиметься на рівні від +11 до +13.

    Вночі стане значно холодніше – температура сягатиме щонайбільше до +10 в окремих регіонах.

    На півдні – від +8 до +10, на сході – від +5 до +7, у центрі – від +5 до +7, на півночі – від +3 до +5, на заході – від +4 до +6.

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    Теги: прогноз погоди вітер
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    Прогноз погоди в Україні на 29 вересня