В Україні може з'явитися нове державне свято: подробиці

В Україні збирають підписи за визнання Дня вишиванки державним святом

День вишиванки, який щороку відзначають у третій четвер травня, пропонується офіційно визнати державним святом. Із такою ініціативою виступила громадська організація «Захист Держави», яка зараз у всіх областях України збирає підписи під відповідним зверненням до Верховної Ради. До цієї акції разом із багатьма українцями долучаються військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери.

«День вишиванки вже 20 років є справжнім народним святом, який відзначають мільйони людей в Україні й далеко за її межами. Під час повномасштабної війни це свято набуло особливого змісту. Вишиванка стала символом незламності, єдності та зв’язку між тими, хто працює в тилу, і тими, хто воює на фронті. Але Україна, на жаль, досі не має офіційного державного свята – Дня вишиванки. Саме тому ми вважаємо, що держава має визнати те, що народ вже давно вирішив сам. ГО буде звертатися до Верховної Ради з проханням ініціювати та підтримати відповідний законопроєкт», – говориться у заяві ГО «Захист Держави».

Поставити свій підпис під ініціативою можна в офісах громадської організації, які працюють в усіх обласних і в більшості районних центрів (адреси офісів) до 20 травня включно. Вже в сам День вишиванки, 21 травня, долучитися до цієї акції та зробити пам'ятну світлину можна буде на тематичних фотозонах, які встановлять в обласних центрах. Точні локації, уточнюють у ГО, повідомлятимуть в соцмережах обласних осередків «Захисту Держави».