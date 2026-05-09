В Україні до +25°, місцями дощі з грозами: погода на 9 травня 2026

В Україні 9 травня 2026 року вдень до 18-25°

У суботу, 9 травня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та температура до +25 градусів. Водночас у більшості регіонів пройдуть короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. У більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. У південно-західній частині вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 7–12°, вдень 20–25°. На заході країни вдень 13–18°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 7–12°, вдень 20–25°; у Києві вночі 10–12°, вдень 21–23°.

Погода на Київщині та в Києві: 9–13 травня

У період з 9 по 13 травня на Київщині та в столиці прогнозується дуже різноманітна погода. Нарешті очікуються дощі з грозами нерівномірного розподілу за інтенсивністю, тривалістю й по території – що загалом характерно для них у теплий період року.

За розрахунками, найрясніші дощі припадуть на неділю, 10 травня – можливо, не найвдаліший вибір для вихідного, проте вологи вже дуже бракує. Без опадів очікується 11 травня та вночі 12 травня.

Якщо дощі порадують, то зміна літньої спеки на весняну прохолоду може засмутити: вночі 11 травня по області очікується лише 3–8° тепла. Денна температура коливатиметься від помірного тепла до весняної прохолоди. У столиці також розраховують на короткочасні дощі – найбільше їх буде 10 травня, – прохолодні ночі та помірно теплі дні.

Увага: надзвичайна пожежна небезпека

Укргідрометцентр попереджає: 9–11 травня в Україні, крім Криму, Волинської та Закарпатської областей, зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Як повідомляв «Главком», синоптики оголосили про це попередження ще 8 травня. Незважаючи на очікувані дощі, ситуація залишається критичною – зокрема через масштабні лісові пожежі на Чернігівщині. За даними «Главкому», площа лісової пожежі у прикордонному районі збільшилась до 4,3 тис. га, а вогонь перекинувся у бік Росії. Повноцінна ліквідація займання наразі неможлива через критичну безпекову ситуацію: над зоною пожежі кружляють ворожі дрони, а територія поблизу кордону сильно замінована.