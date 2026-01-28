В Україні хмарно та невеликий сніг: погода на 28 січня 2026

На дорогах країни ожеледиця

У середу, 28 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, погоду в Україні визначатиме поле зниженого атмосферного тиску та волога тепла повітряна маса, що надходитиме з Чорного моря. Атмосферний тиск продовжить знижуватися, а відносна вологість повітря залишатиметься підвищеною.

Повільне просування атмосферного фронту із заходу зумовить у західних, північних і центральних областях невеликий сніг, удень місцями з дощем. На решті території істотних опадів не прогнозується.

По всій країні буде хмарно. У більшості регіонів, окрім південного сходу, очікується мокрий сніг та дощ. На Правобережжі можливі тумани, у центральних, північних та Харківській областях – ожеледь. На дорогах, за винятком півдня та Закарпаття, збережеться ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу (на Лівобережжі до 9° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні країни вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла, в Криму 7-12°.

У Київській області та столиці хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді дощу; туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.