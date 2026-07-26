У Кривому Розі палає торговий центр після влучання «Шахеда»: що відомо

Після попередження Повітряних сил про рух ворожих дронів у місті пролунали вибухи

Російські війська вранці 26 липня завдали удару по Кривому Рогу реактивним безпілотником. Після влучання спалахнула пожежа у будівлі торговельного центру. Інформація про постраждалих станом на ранок уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжу.

О 06:50 Повітряні сили ЗСУ попередили жителів міста про загрозу застосування реактивного безпілотника.

«Кривий Ріг – реактивні БпЛА в напрямку міста», – йшлося у повідомленні військових.

Невдовзі після оголошення повітряної тривоги в місті пролунали вибухи. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що російський удар припав по Кривому Рогу, внаслідок чого виникла пожежа.

«Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Зайнялася пожежа у торгівельному центрі» , - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, безпілотник влучив у будівлю торговельного центру. На місці удару здійнялося масштабне задимлення, про що також повідомили місцеві ЗМІ та очевидці. На оприлюднених кадрах видно густий стовп диму над місцем влучання.

На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Вони ліквідовують пожежу та обстежують територію.

Станом на час публікації інформація про можливих загиблих чи поранених офіційно не підтверджена. Обласна військова адміністрація повідомила, що дані щодо наслідків атаки уточнюються.

За попередньою інформацією, удар, імовірно, припав по будівлі гіпермаркету «Епіцентр». Однак офіційного підтвердження цієї інформації від влади або представників компанії станом на цей час немає.

Зазначимо, що останніми тижнями російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Дніпропетровській області реактивні безпілотники, які відрізняються вищою швидкістю польоту порівняно зі звичайними ударними дронами типу Shahed. Це суттєво скорочує час між оголошенням повітряної тривоги та самим ударом.

Нагадаємо, 10 липня російські війська атакували Кривий Ріг реактивним дроном-камікадзе типу Shahed, уразивши об'єкт критичної інфраструктури. Після вибуху над місцем удару здійнявся стовп полум'я, а вибухова хвиля пошкодила вікна у прилеглих будинках.