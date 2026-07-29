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Судна перестали заходити до українських портів. ЄС почав шукати новий маршрут

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Судна перестали заходити до українських портів. ЄС почав шукати новий маршрут
Через російські атаки Україна терміново змінює логістику експорту
фото з відкритих джерел

Після масованих атак РФ на портову інфраструктуру Україна, Євросоюз, Румунія та Молдова домовилися посилити дунайський напрямок, аби не допустити зриву експорту

Після тимчасового припинення заходу суден до українських портів через посилення російських атак Україна разом із Європейською комісією, Румунією та Молдовою розпочала роботу над зміцненням альтернативних маршрутів експорту. Основний акцент планують зробити на розвитку дунайського логістичного напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як ЄС планує підтримати український експорт

Питання роботи альтернативних маршрутів обговорили під час спільної зустрічі за участю представників України, Європейської комісії, Румунії та Молдови. Українську делегацію очолили перший заступник міністра Сергій Деркач і заступник міністра Андрій Кашуба. Також у переговорах взяли участь представники Адміністрації морських портів України, «Укрзалізниці» та Міністерства аграрної політики.

Судна перестали заходити до українських портів. ЄС почав шукати новий маршрут фото 1
фото: mindev.gov.ua

Причиною переговорів стали останні масовані удари Росії по портовій інфраструктурі, торговельних суднах і цивільних екіпажах. За даними міністерства, через безпекову ситуацію судна тимчасово припинили заходити до українських портів.

Сторони домовилися збільшити пропускну спроможність портів Дунайського регіону, розвивати залізничну, автомобільну та прикордонну інфраструктуру, прискорити проходження митного й прикордонного контролю, а також покращити координацію між транспортними, митними та прикордонними службами.

Окремо обговорили розширення можливостей для транзиту української аграрної та іншої експортної продукції, а також залучення фінансування Європейського Союзу для модернізації логістичної інфраструктури в межах ініціативи «Шляхи солідарності» та транспортної мережі TEN-T.

Україна продовжила захищати морський коридор

Заступник міністра Андрій Кашуба наголосив, що паралельно Україна продовжує зміцнювати захист власної портової інфраструктури та Українського морського коридору, щоб цивільне судноплавство залишалося можливим навіть під час російських атак.

За даними міністерства, із моменту запуску Українського морського коридору у вересні 2023 року через порти Великої Одеси перевезено 209,3 млн тонн вантажів, з яких 124,1 млн тонн становило зерно. За цей час морським коридором пройшли 8 222 судна.

Які обсяги експорту забезпечують українські порти

Лише з початку 2026 року українські морські порти обробили 46 млн тонн вантажів. Із них 42,2 млн тонн припало на порти Великої Одеси, ще 3,8 млн тонн – на порти Дунайського регіону. При цьому саме порти Великої Одеси забезпечують близько 90% експорту української аграрної продукції, яка постачається до понад 55 країн світу.

За підсумками зустрічі Україна, Європейська комісія, Румунія та Молдова домовилися продовжити координацію дій і спільно розвивати Дунайський логістичний кластер, щоб зберегти безперервність українського експорту навіть в умовах постійних атак РФ.

Нагадаємо, 19 липня російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу Golden Leo, який перевозив зерно.

Як відомо, вдалося врятувати та доправити на берег вісім членів екіпажу. 10 людей, серед яких лоцман ДП «АМПУ», загинули.

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Теги: Україна транзит Європейський Союз Чорне море війна експорт

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