Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у понеділок, 27 липня 2026 року

Захисники України ліквідували окупанта Жукова 8 липня 2026 року

Сили оборони знищили російського окупанта Дмитра Жукова. Про це повідомляє «Главком».

Дмитро Жуков був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу та неодноразовим переможцем змагань обласного та всеросійського рівня.

Захисники України ліквідували окупанта Жукова 8 липня 2026 року. Прощання з ним відбудеться у понеділок, 27 липня 2026 року.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: