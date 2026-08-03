Атака на Wildberries показала головну проблему Росії

Російський страховий ринок неспроможний надати захист від масштабних українських атак

Бомбардування складів Wildberries не несе катастрофічної загрози російській економіці, а скоріше дратує і нервує росіян. Втім, руйнація складів виявила досить цікаву фінансово-економічну проблему.

Після початку війни всі воєнні ризики на себе взяла донька ЦБР Російська національна перестрахована компанія (РНПК). РНПК визначила з десяток уповноважених страховиків, які мали покривати ці ризики. Коли ж ризики реалізовувались на НПЗ, то російські суди стали визнавати їх форс-мажором і дозволяли страховикам не виплачувати відшкодування.

У 2026 році уряд РФ спробував натиснути на суди, щоб ті приймали рішення про виплати по страховим випадкам. Але виявилось, що за такі випадки кінцевим платником буде РНПК, тобто по факту – ЦБР та російський бюджет.

Справу тільки зам’яли і тут знову практика невиплат повторилась в Wildberries, при чому в ще більших масштабах. У відповідь РНПК сформувала резерв виплат по атаках БпЛА та ракет, але тільки у 100 млрд рублів. Для розуміння ситуації, 100 млрд рублів, це лише половина збитків від уражених російських НПЗ, на початок липня 2026 року.

Російській владі потрібно бути відвертими зі своїм народом і визнати, що російський страховий ринок неспроможний надати захист від масштабних українських атак.

Приклад з Wildberries показав, що ризики за розв’язану Путіним війну несуть на собі самі громадяни РФ, і жодних дієвих інструментів захисту від таких ризиків у РФ не існує.