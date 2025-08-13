Головна Країна Суспільство
Пункти пропуску на кордоні з Польщею оснастять мобільними сканерами з ШІ

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Пункти пропуску на кордоні з Польщею оснастять мобільними сканерами з ШІ
Системи будуть розміщені на українсько-польському кордоні у пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині
фото з відкритих джерел

Державна митна служба встановлює на кордоні сучасні засоби контролю, спрямованими на підвищення ефективності митних процедур та посилення рівня безпеки

Постачання сканерів британської компанії Varex Imaging здійснюється в рамках договору між урядами України та Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги 2015 року. Про це, як пише «Главком», повідомили в Держмитслужбі.

Нові системи будуть розміщені на українсько-польському кордоні у пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині. Вони призначені для посилення митного контролю, ефективної боротьби з контрабандою та прискорення процедур оформлення вантажів.

«Особливістю цих мобільних скануючих систем є можливість застосування штучного інтелекту для аналізу зображень, що зменшує ризик впливу людського фактору під час контролю. Крім того, обладнання здатне сканувати як легкові автомобілі, так і мікроавтобуси», – прокоментував новинку заступник директора Департаменту з питань технічних засобів митного контролю.Дмитро Кужелевич.

Запровадження нових мобільних скануючих систем дозволить значно підвищити ефективність митних процедур, зменшити час перевірки транспортних засобів та підвищити безпековий рівень кордону.

Виробником сканерів є Varex Imaging Corporation – один зі світових лідерів у сфері виробництва рентгенівських детекторів, джерел випромінювання та рішень для візуалізації, що використовуються у медицині, промисловості та сфері безпеки. Продукція компанії постачається у понад 150 держав світу та відома своєю високою якістю та надійністю. Наразі на виробничих потужностях компанії триває налаштування скануючих систем, які найближчим часом будуть передані Україні.

Нагадаємо, у липні 2025 року українська митниця встановила новий рекорд «митного безвізу».

Варто зазначити, що протягом січня-липня поточного року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд, тобто загалом $69,1 млрд.

