Уряд оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби

Свириденко назвала конкурс на посаду голови митниці «важливим етапом»

Сьогодні, 4 липня, уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами», – наголосила Свириденко.

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів. Від України:

Андрій Єрашов – керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник – голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків – директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас – митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн – експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія – міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці – це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. «Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці», – йшлося у дописі.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що реформування Державної митної служби України зайшло в глухий кут. Як він зазначив в інтерв’ю «Главкому», митниця є «нашою бідою», і він особисто несе часткову політичну відповідальність за те, що за шість років не вдалося реформувати цей орган.