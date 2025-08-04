Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби
Свириденко зауважила, що уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Свириденко назвала конкурс на посаду голови митниці «важливим етапом»

Сьогодні, 4 липня, уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами», – наголосила Свириденко.

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів. Від України:

  • Андрій Єрашов – керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
  • Дмитро Олійник – голова Ради Федерації роботодавців України;
  • Олег Тимків – директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс».

Від міжнародних партнерів:

  • Арунас Адоменас – митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
  • Девід Бернстайн – експерт з питань врядування та інституційних реформ;
  • Куніо Мікурія – міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Також уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці – це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком. «Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці», – йшлося у дописі.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що реформування Державної митної служби України зайшло в глухий кут. Як він зазначив в інтерв’ю «Главкому», митниця є «нашою бідою», і він особисто несе часткову політичну відповідальність за те, що за шість років не вдалося реформувати цей орган.

Читайте також:

Теги: митниця Державна митна служба Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент разом з главою Мінекономіки та очільником Мінцифри обговорили перші кроки оновленого уряду
Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд (фото)
15 липня, 13:35
За словами Свириденко, розпочалася робота над оптимізацією державного апарату та повним аудитом видатків
Нова премʼєрка назвала ключові цілі уряду на наступні пів року
17 липня, 13:22
За словами нової премʼєрки, дії уряду були законними та відповідали нормативно-правовим актам
Свириденко прокоментувала скандал з призначенням голови БЕБ
17 липня, 14:03
Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко
Уряд знову очолила Юлія. Досьє на Свириденко Тема тижня
17 липня, 13:33
Новий уряд Юлії Свириденко
У новому уряді значно скоротилась кількість міністерств та віцепрем’єр-міністрів
18 липня, 10:29
За словами глави уряду, українці рідко стикаються з корупцією, зокрема з хабарництвом
Проблема корупції в Україні перебільшена – Свириденко
22 липня, 16:10
«Укрзалізниця» втретє з 2021 року здійснює велику закупівлю вагонів за кошти державного бюджету
«Укрзалізниця» отримає сотню нових пасажирських вагонів (фото)
22 липня, 18:35
Зеленський змінив Уряд, щоб догодити Трампу
Зміна уряду в Україні напряму пов'язана з Трампом, – Bloomberg
19 липня, 19:38
Монета, вилучена митниками під час спроби незаконного вивезення з України
Київська митниця поповнила музеї Батурина та Чернівців старовинними артефактами (фото)
25 липня, 09:09

Політика

Чому саме Туреччина виступає посередником у переговорах між Україною та РФ: пояснення посла
Чому саме Туреччина виступає посередником у переговорах між Україною та РФ: пояснення посла
Уряд оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби
Уряд оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби
Нардеп Костюк, що вийшов з монобільшості, пояснив, чому Рада збунтувалася проти НАБУ
Нардеп Костюк, що вийшов з монобільшості, пояснив, чому Рада збунтувалася проти НАБУ
Україна ввела санкції проти флоту РФ і російських музейників
Україна ввела санкції проти флоту РФ і російських музейників
Зеленський закликав світ зупинити російський терор (відео)
Зеленський закликав світ зупинити російський терор (відео)
Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського
Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
44K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
5542
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
4111
Коли Путін з'їхав з глузду
2960
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну

Новини

Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua