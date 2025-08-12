Головна Країна Суспільство
Митники на Закарпатті перехопили вантажівку з тисячами підроблених «Лабубу»

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Митники на Закарпатті перехопили вантажівку з тисячами підроблених «Лабубу»
Загалом через митницю намагалися провезти 16850 одиниць товарів китайського походження
фото з відкритих джерел

Закарпатські митники викрили масштабне порушення прав інтелектуальної власності

Задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами, який везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця, містить ознаки контрафактного товару на відому торгівельну марку. Про це, як пише «Главком», виявили закарпатські митники.

Під час митного оформлення 16850 одиниць товарів китайського походження, серед яких іграшки, брелоки та чохли для телефонів та навушників, інспектори провели повний огляд вантажу та виявили товари, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності.

Митники на Закарпатті перехопили вантажівку з тисячами підроблених «Лабубу» фото 1

Правовласник торгівельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зазначені товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями товару для ідентифікації, підтверджується порушення прав інтелектуальної власності на належні йому торгівельні марки і мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції. 

Митники на Закарпатті перехопили вантажівку з тисячами підроблених «Лабубу» фото 2

Відносно підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.
А 7440 шт. м'яких іграшок, 8120 шт. брелоків, 1140 шт. силіконових чохлів та 150 шт. чохлів для навушників, які переміщували на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, вилучено.

Митники на Закарпатті перехопили вантажівку з тисячами підроблених «Лабубу» фото 3
Митники на Закарпатті перехопили вантажівку з тисячами підроблених «Лабубу» фото 4
Митники на Закарпатті перехопили вантажівку з тисячами підроблених «Лабубу» фото 5

Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує півмільйона гривень, повідомили у митниці та додали, що справу скерують до суду. 

Митники на Закарпатті перехопили вантажівку з тисячами підроблених «Лабубу» фото 6

Нагадаємо, ринкова вартість китайської компанії-виробника іграшок labubu Pop Mart International Group перевищила вартість «Газпрому».

«Главком» писав, що у Росії за допомогою Labubu шахраї крадуть криптовалюту.

Теги: митниця Закарпаття

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

