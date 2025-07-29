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Президент підписав закон про визнання депортованими українців, виселених з Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент підписав закон про визнання депортованими українців, виселених з Польщі
Закон передбачає, що Україна визнає депортації, як незаконні та злочинні акти
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Документ передбачає надання компенсацій і соціальних гарантій депортованим особам та їхнім нащадкам

Президент Володимир Зеленський підписав закон про визнання депортованими громадян України, які у 1944–1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Рішення про примусове переселення українців були ухвалені органами колишнього СРСР та Польщі. У тексті закону йдеться, що Україна визнає депортації, зокрема у Польщі в 1944-1951 роках, як «незаконні та злочинні акти, здійснені проти них, і визначає відновлення прав громадян України з-поміж депортованих осіб одним із пріоритетних напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства».

Документ передбачає надання компенсацій і соціальних гарантій депортованим особам та їхнім нащадкам. Протягом шести місяців уряд має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

В Україні за рішенням Верховної Ради у другу неділю вересня з 2019 року на державному рівні вшановують роковини депортації – примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках.

Нагадаємо, Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати в межах Люблінського трикутника форум істориків.

До слова, міністерка освіти Польщі Барбара Новацька висловила стурбованість щодо того, як у шкільних підручниках України подаються події на Волині у 1940-х роках. Події на Волині 1941-1943 років залишаються тривалою точкою напруження у стосунках між двома державами. У польському суспільстві ці події часто називають «Волинською різаниною», тоді як в Україні вживається термін «Волинська трагедія». Варшава неодноразово наголошувала, що вирішення історичних суперечок є одним із ключових аспектів, які має враховувати Україна на шляху до вступу в Європейський Союз.

Як відомо, Міністерство юстиції створило та впровадило реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей. Головне завдання – встановити особу кожної дитини, яку було незаконно депортовано Росією.

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Теги: Польща депортація Володимир Зеленський

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