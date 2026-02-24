Головна Країна Політика
Рада звернулася до парламентів і урядів іноземних держав: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти на четверті роковини повномасштабної війни Росії проти України

Верховна Рада України ухвалила постанову №15041, якою звернулася до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та асамблей. У документі, приуроченому до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ, міститься заклик до посилення підтримки України та остаточної ізоляції агресора. Парламентарі наголошують, що лише спільна та безкомпромісна позиція вільного світу здатна зупинити російське варварство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Верховна Рада закликає партнерів не лише продовжувати, а й критично посилити військову допомогу. Йдеться про надання сучасних засобів ППО, далекобійної артилерії та авіації. Окремим пунктом стоїть вимога прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу, який має притягнути до відповідальності вище керівництво Росії за злочин агресії.

Парламентарі наполягають на забезпеченні повної ізоляції Росії та її союзників.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого 2026 року, у четверті роковини повномасштабного вторгнення, президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейського парламенту. Глава держави назвав сучасний російський режим «психічно нестабільною диктатурою», яка не визнає кордонів і прагне знищити свободу в усьому світі. 

Президент наголосив, що Путін – це «сама війна», і будь-яка підтримка його режиму є вибором на користь кровопролиття.

У своєму виступі Володимир Зеленський провів чітку межу між тираніями. За його словами, одні диктатури самоізолюються, намагаючись стримати вплив свободи всередині своїх країн. Росія ж належить до агресивного типу, який не визнає суверенітету інших націй.

Читайте також:

