Мобілізація без бодікамер: які штрафи отримують співробітники ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мобілізація без бодікамер: які штрафи отримують співробітники ТЦК
Штраф 17 тис. грн заплатить старший групи оповіщення лейтенант із Одеси
колаж: glavcom.ua

Штрафи можуть сягати 34 тис. грн. Рідше трапляється покарання у вигляді усного зауваження

В Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Обережно, вас не знімають! Військових ТЦК, які «забувають» увімкнути камеру, судять: перші вироки».

Як з’ясував «Главком», представники ТЦК Одещини найбільше фігурують серед штрафників. Наприклад, Приморський райсуд Одеси виписав 17 тис. грн штрафу стрільцю першого відділення охорони взводу охорони. За матеріалами справи, військовослужбовець заступив на чергування і отримав портативний нагрудний відеореєстратор у справному стані. Уже під час здійснення заходів оповіщення, а саме зупинки громадянина, апарат, за версією підсудного, вийшов з ладу з невідомих технічних причин.

Водночас суд спростував аргументи військового ТЦК, наголосивши: на наступну зміну вказаний відеореєстратор було видано іншому співробітнику, який ним користувався. Жодних скарг на некоректну роботу технічного засобу не зафіксовано.

Офіцер відділення рекрутингу та комплектування з Одеси також отримав штраф 17 тис. грн. У вигляді порушення йому інкримінувався неповний запис спілкування з військовозобов’язаним, якого співробітники ТЦК виявили пізно ввечері біля будинку на вулиці Привозна, 14 і доставили до теруправління. У своє виправдання військовий заявив, що під час перевірки документів увімкнув бодікамеру, яка трохи попрацювала і вимкнулася. За його словами, під час чергування бодікамера часто виходить з ладу, буває виключається, а буває взагалі не записує процес перевірки документів у громадян.

Натомість Феміда побачила порушення у діях офіцера відділення рекрутингу, за що передбачено штраф. Ба більше: суд зацитував Статут внутрішньої служби Збройних сил України, згідно з яким «військовослужбовці повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні сили України в цілому».

Штраф 17 тис. грн заплатить старший групи оповіщення лейтенант з Одеси. У суді адвокат військового переконував, що його клієнт виконував функції водія, а тому передав відеореєстратор іншому співробітнику ТЦК. Однак напарник не зміг включити пристрій, тому на нього не потрапили кадри спілкування, а потім переслідування та затримання військовозобов’язаного.

У підсумку суд зробив висновок: обов’язок фото- і відеофіксації процесу пред’явлення та перевірки документів покладається на уповноважених осіб ТЦК, яким такі технічні прилади та засоби видані. У конкретному випадку, на думку Феміди, військовослужбовець допустив недбале ставлення до військової служби.

Показовим є рішення двох вінницьких судів у справі військовослужбовця другого відділу Тульчинського ТЦК. Військовий отримав 34 тис. грн штрафу за невикористання відеореєстратора під час оповіщення. Апеляційний суд залишив покарання без змін. При цьому звернув увагу на негативну тенденцію, заявивши, що ігнорування вимог нормативно-правових актів та статутів Збройних сил України опосередковано призводить до формування відчуття безкарності та вседозволеності у правопорушників.

«Вказане порушення має очевидний характер та негативно впливає на стан законності і правопорядку в Збройних силах України. Таке ставлення до виконання законів України та інших нормативно-правових актів є неприпустимим, створює передумови до виникнення нових порушень, а тому потребує реагування», – вважає суд.

Однак не всі порушники у військовій формі одержують великі штрафи. Наведемо кілька прикладів, коли Феміда замість штрафу застосувала усне зауваження. Таким чином, суди пробачили: військовослужбовця, який стояв на блокпосту у Конча-Заспі (як пояснив військовий, забув увімкнути відеореєстратор через навантаження на службі); стрільця-санітара третього відділення охорони взводу охорони з Миколаївщини (визнав, що забув включити бодікамеру і запевнив, що у майбутньому це більше не повториться); штаб-сержанта третьої категорії відділення цивільно-військового співробітництва з Полтавщини (несумлінно ставився до своїх обов’язків, пов’язаних із зберіганням, видачою та прийманням портативних відеореєстраторів; повністю визнав вину); водія групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва з Житомирщини (бодікамера не фільмувала і це «не залежало від його волі», переконував військовий).

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

Теги: штраф мобілізація ТЦК

