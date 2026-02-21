Головна Світ Політика
Венесуела ухвалила закон про амністію під тиском США: CNN пояснив, у чому проблема

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Родичі політв'язнів вимагають їх звільнення
фото: Reuters

Венесуельці сумніваються у дієвості закону, оскільки опозиціонера Хуана Пабло Гуаніпи повторно арештували лише через кілька годин після його звільнення

Парламент Венесуели схвалив нове законодавство, яке передбачає амністію для сотень людей, що зазнали переслідувань або були засуджені з політичних мотивів протягом останніх 27 років. Документ охоплює період з 1999 року, коли до влади прийшов Уго Чавес, і до сьогодні. Це рішення стало результатом тиску Вашингтона на перехідний уряд Делсі Родрігес, яка очолила країну після усунення Ніколаса Мадуро внаслідок військової операції США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Закон спрямований на «загоєння ран» політичного протистояння та стосується активістів, журналістів, студентів і опозиціонерів, затриманих під час масштабних протестів різних років. Водночас амністія має чіткі винятки: вона не поширюється на осіб, засуджених за вбивства, торгівлю наркотиками, корупцію, воєнні злочини та грубі порушення прав людини. Голова Національної асамблеї запевнив, що звільнення в’язнів відбудеться швидко, а для прозорості процесу планують залучити представників ООН.

Опозиція та правозахисники сприйняли ініціативу з обережним оптимізмом. Лікарі та активісти наголошують, що амністія не є «державною милістю», адже багато людей були ув’язнені свавільно. Сумніви щодо дієвості закону посилилися після повторного арешту опозиціонера Хуана Пабло Гуаніпи лише через кілька годин після його звільнення. Правозахисні групи також вимагають оприлюднення повних списків звільнених, оскільки поточні дані про кількість випущених на волю (близько 400 осіб) суттєво розходяться з офіційними обіцянками.

Важливим символічним кроком стало оголошення про закриття сумнозвісного центру утримання «Ель-Гелікоїде» в Каракасі. Цю будівлю, яка роками була символом репресій та тортур за часів Мадуро, планують перетворити на культурно-спортивний центр. Попри ці кроки, стабільність у Венесуелі залишається крихкою, а реальний успіх амністії залежатиме від того, чи припиняться політичні переслідування дисидентів у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі триває процес звільнення політичних в’язнів. З-під варти вийшли відомий опозиційний політик Хуан Пабло Гуаніпа та адвокат Перкінс Роча. 

За даними правозахисної організації Foro Penal, лише за 8 лютого на волю вийшли 30 осіб. Загалом з 8 січня влада країни звільнила щонайменше 383 політичних в’язнів у межах нової хвилі помилувань.

До слова, 2 лютого понад 30 осіб у Венесуелі, яких вважають політичними в'язнями були звільнені.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела звільняє своїх політичних ув'язнених прискореними темпами. 

