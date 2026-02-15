У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного виявлено незаповнені повістки до ТЦК та СП, майже $20 000 та €5500

У Запоріжжі місцевий адвокат пропонував за 20 тисяч гривень оформити фіктивну повістку, яку можна було б використати у разі перевірки працівниками ТЦК та в такий спосіб уникнути мобілізації. Як інформує «Главком», про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, такий специфічний «імунітет» від мобілізації адвокат запропонував чоловікові, який звернувся до нього за юридичною допомогою, щоб змінити місце військового обліку.

Пізніше підозрюваний запропонував повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби. Це дало б можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Вартість такої «послуги» адвокат оцінив уже значно дорожче – у $18 000.

Під час отримання грошей адвоката затримали правоохоронці. Під час обшуків за місцем його роботи та проживання виявлено незаповнені повістки до ТЦК та СП, майже $20 000 та €5500.

Адвокату повідомили про підозру у використанні професійного статусу для незаконного збагачення (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Прокурори не погодилися з таким рішенням та оскаржили його в апеляційному порядку.

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці.