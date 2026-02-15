Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації
Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного виявлено незаповнені повістки до ТЦК та СП, майже $20 000 та €5500
фото: Прокуратура України

Під час обшуків у юриста виявили незаповнені повістки до ТЦК та СП, а також кошти у валюті

У Запоріжжі місцевий адвокат пропонував за 20 тисяч гривень оформити фіктивну повістку, яку можна було б використати у разі перевірки працівниками ТЦК та в такий спосіб уникнути мобілізації. Як інформує «Главком», про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, такий специфічний «імунітет» від мобілізації адвокат запропонував чоловікові, який звернувся до нього за юридичною допомогою, щоб змінити місце військового обліку.

Пізніше підозрюваний запропонував повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби. Це дало б можливість безперешкодно виїхати за кордон.

Вартість такої «послуги» адвокат оцінив уже значно дорожче – у $18 000.

У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації фото 1

Під час отримання грошей адвоката затримали правоохоронці. Під час обшуків за місцем його роботи та проживання виявлено незаповнені повістки до ТЦК та СП, майже $20 000 та €5500.

Адвокату повідомили про підозру у використанні професійного статусу для незаконного збагачення (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Прокурори не погодилися з таким рішенням та оскаржили його в апеляційному порядку.

Раніше правоохоронці виявили і заблокували три нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано чотирьох організаторів оборудок.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці. 

Читайте також:

Теги: прокурор адвокат імунітет послуги ухилянти мобілізація Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багатодітні батьки, які мають дітей з різних шлюбів зможуть оформити відстрочку онлайн
У «Резерв+» з’явиться нова відстрочка для багатодітних батьків – Міноборони
13 лютого, 20:07
Прокуратура перевіряє, чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки
Невиплата допомоги дітям-сиротам: підозру отримав керівник управління освіти Подільської РДА
10 лютого, 09:07
Українська розвідка не фіксує остаточного рішення Кремля про нову мобілізацію, оскільки для Путіна такий сценарій наразі невигідний
Далі – лише мобілізація? Зеленський пояснив, який вибір стоїть перед Путіним
7 лютого, 16:36
Юрій Федоренко пояснив, чого прагне ворог у напрямку Запоріжжя
Командир ЗСУ розповів про наміри окупантів на Запорізькому напрямку
3 лютого, 18:39
Унаслідок ударів ворога є пошкодження залізничної інфраструктури
«Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Дніпром і Запоріжжям
30 сiчня, 11:17
Протягом грудня 2025 року Російська Федерація зазнала 35 тис. втрат особового складу
Втрати РФ на фронті невпинно зростають: Bloomberg назвав причини
30 сiчня, 11:00
Працівники ДБР затримали інструктора під час отримання першої частини коштів
На Рівненщині викрито схему незаконного вивезення мобілізованих з полігону
23 сiчня, 12:31
Жінка намагалася вивезти сина подруги за кордон
Вінниччина: 62-річна жінка одружилася із 25-річним сином подруги, щоб вивезти його за кордон
20 сiчня, 07:04
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа
17 сiчня, 06:39

Кримінал

У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації
У Запоріжжі адвокат продавав специфічний «імунітет» від мобілізації
У Рівному син облив батька бензином і підпалив його
У Рівному син облив батька бензином і підпалив його
Проти скандального політтехнолога Петрова відкрито ще одне кримінальне провадження
Проти скандального політтехнолога Петрова відкрито ще одне кримінальне провадження
Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру
Суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру
На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці
На Полтавщині опікунка катувала власних сестер та змушувала їх стояти навколішки дві доби на гречці
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом
Українець віз до Польщі мухомори, але щось пішло не за планом

Новини

В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua