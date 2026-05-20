Похорон Степана Кубіва: хто прийшов попрощатися з політиком (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Попрощатися зі своїм соратником прибула велика кількість політичних та громадських діячів
фото: Суспільне
Політика поховають на Личаківському кладовищі

У Львові 20 травня прощаються з народним депутатом України кількох скликань, колишнім першим віцепрем’єр-міністром та ексголовою Національного банку України Степаном Кубівим, який раптово помер 18 травня на 64-му році життя через обрив тромбу. Чин похорону розпочався в Архикатедральному соборі святого Юра, після чого відбулася загальноміська церемонія на площі Ринок, інформує «Главком».

Траурні заходи розпочалися о 13:00 в Архикатедральному соборі святого Юра. Труну з тілом політика потопили у квітах, а поруч розмістили його портрет.

Віддати шану колишньому коменданту Майдану та ексміністру прибули сотні містян, родичі, а також вище політичне керівництво країни.

Серед присутніх на прощанні є голова Верховної ради України Руслан Стефанчук, він поділився спогадами про Степана Кубіва.

«Степан Іванович був настільки унікальною людиною, людиною великого серця, людиною, яка мислила тисячоліттям української державності. Я був в нього радником з 2015 року, а він залишився моїм наставником на все життя. І саме тому я тут. Буквально в четвер ми говорили з ним про великі справи. Він дуже турбувався про питання відкриття Пантеону Героїв, він дуже хотів дочекатися початку цього процесу – не дочекався декілька днів», – сказав голова Верховної ради України Руслан Стефанчук.

Також віддати шану нардепу прийшли керівник партії «Європейська Солідарність» і п'ятий президент Петро Порошенко, народний депутат Олег Синютка, Олександр Турчинов, Ірина Геращенко та інші політичні і громадські діячі.

«Степан для кожного був свій, особливий і ні на кого не схожий. Для мене він був державним діячем, людиною, яка дуже любила Україну. Він очолював Національний банк у надзвичайно складний час і блискуче впорався з цим завданням. Був першим віце-прем’єром, народним депутатом, моїм представником у Верховній Раді. Окремо хочу згадати його роль під час Революції Гідності – він був комендантом Будинку профспілок. Нам дуже не вистачає Степана», – сказав Порошенко.

У Львові прощаються із народним депутатом України Степаном Кубівим
О 14:30 скорботна процесія вирушила до центру міста, де на площі Ринок біля міської Ратуші відбулася загальноміська церемонія прощання. Світську та релігійну громаду міста об'єднала спільна молитва за спокій душі видатного львів'янина.

Що відомо про Степана Кубіва

  • Степан Кубів був народним депутатом VII, VIII та IX скликань Верховної Ради України. Вперше до парламенту він потрапив у 2012 році від ВО «Батьківщина», а останні роки представляв «Європейську Солідарність».
  • У Верховній Раді він працював у комітетах з фінансової та економічної політики, а також був представником президента у парламенті.
  • Під час Революції Гідності був комендантом Штабу національного спротиву та координував роботу Майдану. Під час пожежі у Будинку профспілок у 2014 році Кубів допомагав рятувати людей із будівлі.
  • Після Майдану Степан Кубів очолив Національний банк України та став членом РНБО. У 2016 році його призначили першим віцепрем’єр-міністром та міністром економічного розвитку і торгівлі України.
  • До політичної кар’єри Кубів працював у банківській сфері та очолював «Кредобанк» у Львові.

«Главком» писав, що 18 травня стало відомо про раптову смерть народного депутата Степана Кубіва. За попередньою інформацією, причиною смерті став тромб.

Степан Кубів був народним депутатом кількох скликань, очолював Національний банк України та працював першим віцепрем'єр-міністром України. Під час Революції Гідності він був одним із комендантів Майдану та координував роботу Штабу національного спротиву.

