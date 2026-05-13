Єрмак зробив заяву перед обранням запобіжного заходу

Перед судом Єрмак заявив, що не впливає на правосуддя
Ексочільник Офісу президента заявив, що хоче показати відсутність впливу на суд «власним прикладом»

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак перед засіданням щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що правосуддя має бути незалежним та без стороннього впливу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укрінформ.

«Важливо, щоб правосуддя було незалежним, без впливу. Я хочу на собі показати прикладом, що я цим (впливом – ред.) не користуюся», – сказав Єрмак журналістам перед початком засідання.

На запитання журналістів про те, чи вважає він справу політично мотивованою, Єрмак відповів, що поки не хоче це коментувати. Серед присутніх у суді перед початком засідання був також ексрозвідник Роман Червінський.

Як повідомлялося, 11 травня НАБУ та САП оголосили Андрію Єрмаку підозру у справі про легалізацію понад 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у Козині під Києвом.

Наступного дня підозри у цій же справі отримали ще шість осіб, серед яких колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

За версією слідства, упродовж 2021-2025 років учасники схеми нібито «відмили» понад 460 млн грн через будівництво приватних резиденцій та спа-комплексу на території близько 8 гектарів у Київській області.

У НАБУ стверджують, що частина коштів проходила через так звану «пральню», підконтрольну бізнесмену – майбутньому власнику одного з будинків. Йдеться приблизно про $9 млн.

Правоохоронці також заявляють, що фінансування будівництва могло здійснюватися за рахунок коштів, отриманих унаслідок корупційних схем у «Енергоатомі», які фігурують у справі «Мідас».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти Єрмака під варту з альтернативою застави у 180 млн грн.

