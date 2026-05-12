Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує
Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу щодо справи кооперативу «Династія», 12 травня 2026 року
Скрин із брифінгу

Кривонос: слідство зазнавало тиску, але докази зібрано та перевірено

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко 12 травня провели брифінг у справі кооперативу «Династія» – про легалізацію понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Антикорупційники запевнили, що доказова база є достатньою, і розкрили нові деталі схеми. Про це повідомляє «Главком»

Що сказали на брифінгу

Керівники НАБУ і САП наголосили, що під час розслідування відбувався безпрецедентний тиск на слідчих та експертів. Попри це, антикорупційні органи впевнені у зібраній доказовій базі.

«Інші слідчі версії щодо належності того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Воно триває», – заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

Кривонос також запевнив, що слідчі дії на оборонних підприємствах не проводились, тому розслідування не шкодить виробництву і не становить загрози для країни. Окремо директор НАБУ підкреслив: президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування у цій справі.

Щодо ексміністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова — його дії перевірялися, однак він має статус свідка у цьому розслідуванні. 

Запобіжний захід для Єрмака

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака або альтернативну заставу у розмірі 180 мільйонів гривень. Обрання запобіжного заходу було призначене на 16:00 12 травня.

«Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення», – заявив Єрмак у коментарі виданню «Схеми», додавши, що слідство має бути незалежним від медійних кампаній. 

Схема та фігуранти

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2021–2025 років учасники організованої групи легалізували понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. На ділянці площею близько восьми гектарів споруджувались чотири приватні резиденції та окремий спа-комплекс загального користування.

Фінансування здійснювалося з трьох джерел:

  • через підставних засновників будівельного кооперативу, пов'язаних із фіктивними компаніями;
  • через готівкові кошти з так званої «пральні», підконтрольної бізнесмену, – майже дев'ять мільйонів доларів США (72% загального обсягу фінансування);
  • через готівку бізнесмена з невстановленим походженням.

НАБУ офіційно не називає прізвищ підозрюваних, однак із матеріалів слідства випливає, що йдеться про колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака, ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Очільник САП Олександр Клименко пояснив, що операція «Мідас», у межах якої ведеться розслідування, включає велику кількість напрямків і розслідується різними підрозділами детективів та групами прокурорів – зокрема, аби уникнути витоків інформації.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Наступного дня підозри отримали ще шість осіб, зокрема колишній віцепрем'єр та бізнесмен.

До слова, раніше «Главком» з'ясував, що Єрмак після вручення підозри намагався оскаржити арешт свого майна у Вищому антикорупційному суді, однак апеляція успіху не мала.

Також раніше НАБУ повідомляло, що Єрмак та Умєров на той момент не мали статусу підозрюваних у справі Міндіча.

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак САП арешт НАБУ слідство Операція «Мідас» корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначинець місці розстрілу людей у Голосіївському районі. Київ, 18 квітня 2026 року
Зброя є, права немає: висновок для України після теракту
19 квiтня, 17:53
Спецпредставник та зять Трампа приїдуть до України
Віткофф та Кушнер підтвердили свій візит до України – президент
14 квiтня, 22:34
Президент наголосив, що термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року
Опалювальний сезон у Києві. Зеленський заявив, що у Кличка не вистачає розуміння
20 квiтня, 16:06
Президент візьме участь у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС
Зеленський прибув на Кіпр: мета візиту
23 квiтня, 15:11
Володимир Зеленський звернеться до глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу
Зеленський особисто візьме участь у засіданні Європейської ради
23 квiтня, 08:57
Глава держави наголосив, що Україна збільшує оборонні спроможності
Україна має інформацію про плани росіян на весну, літо та осінь – Зеленський
28 квiтня, 21:29
Президент зробив заяву про удари по РФ
Зеленський анонсував збільшення дальності українських ударів углиб РФ
29 квiтня, 11:57
Зеленський: Треба Росії завершувати цю свою війну
Зеленський розповів про наслідки атаки РФ по українських містах
30 квiтня, 15:02
Росіяни в істериці, а світ у захваті: реакції на дозвіл Зеленського провести парад у Москві
Росіяни в істериці, а світ у захваті: реакції на дозвіл Зеленського провести парад у Москві
9 травня, 04:19

Кримінал

Майорку СБУ викрито на передачі секретних даних російським спецслужбам
Майорку СБУ викрито на передачі секретних даних російським спецслужбам
«Відкати» за обслуговування терміналів Starlink. СБУ викрила чиновника Херсонської міськради
«Відкати» за обслуговування терміналів Starlink. СБУ викрила чиновника Херсонської міськради
Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує
Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є поранений
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є поранений
Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
Справа «Мідас»: колишньому раднику Галущенка залишено заставу без змін
Підозра Єрмаку: адвокат екскерівника Офісу президента зробив заяву
Підозра Єрмаку: адвокат екскерівника Офісу президента зробив заяву

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua