Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу щодо справи кооперативу «Династія», 12 травня 2026 року

Кривонос: слідство зазнавало тиску, але докази зібрано та перевірено

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко 12 травня провели брифінг у справі кооперативу «Династія» – про легалізацію понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Антикорупційники запевнили, що доказова база є достатньою, і розкрили нові деталі схеми. Про це повідомляє «Главком».

Що сказали на брифінгу

Керівники НАБУ і САП наголосили, що під час розслідування відбувався безпрецедентний тиск на слідчих та експертів. Попри це, антикорупційні органи впевнені у зібраній доказовій базі.



«Інші слідчі версії щодо належності того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування. Воно триває», – заявив директор НАБУ Семен Кривонос.



Кривонос також запевнив, що слідчі дії на оборонних підприємствах не проводились, тому розслідування не шкодить виробництву і не становить загрози для країни. Окремо директор НАБУ підкреслив: президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування у цій справі.



Щодо ексміністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова — його дії перевірялися, однак він має статус свідка у цьому розслідуванні.

Запобіжний захід для Єрмака

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака або альтернативну заставу у розмірі 180 мільйонів гривень. Обрання запобіжного заходу було призначене на 16:00 12 травня.



«Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення», – заявив Єрмак у коментарі виданню «Схеми», додавши, що слідство має бути незалежним від медійних кампаній.

Схема та фігуранти

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2021–2025 років учасники організованої групи легалізували понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. На ділянці площею близько восьми гектарів споруджувались чотири приватні резиденції та окремий спа-комплекс загального користування.

Фінансування здійснювалося з трьох джерел:

через підставних засновників будівельного кооперативу, пов'язаних із фіктивними компаніями;

через готівкові кошти з так званої «пральні», підконтрольної бізнесмену, – майже дев'ять мільйонів доларів США (72% загального обсягу фінансування);

через готівку бізнесмена з невстановленим походженням.

НАБУ офіційно не називає прізвищ підозрюваних, однак із матеріалів слідства випливає, що йдеться про колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака, ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

Очільник САП Олександр Клименко пояснив, що операція «Мідас», у межах якої ведеться розслідування, включає велику кількість напрямків і розслідується різними підрозділами детективів та групами прокурорів – зокрема, аби уникнути витоків інформації.



Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Наступного дня підозри отримали ще шість осіб, зокрема колишній віцепрем'єр та бізнесмен.

До слова, раніше «Главком» з'ясував, що Єрмак після вручення підозри намагався оскаржити арешт свого майна у Вищому антикорупційному суді, однак апеляція успіху не мала.

Також раніше НАБУ повідомляло, що Єрмак та Умєров на той момент не мали статусу підозрюваних у справі Міндіча.