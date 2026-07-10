Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій

Мета Росії – тероризувати людей і зробити життя в прикордонних районах нестерпним

Російські війська почали застосовувати невеликі FPV-дрони на оптоволоконному керуванні для обходу захисту українських електропідстанцій і завдавання ударів по високовольтних підстанціях у Сумській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У прифронтових районах багато систем радіоелектронної боротьби, завданням яких є переривання радіосигналів, що керують безпілотниками. Проте FPV-дрони на оптоволоконному керуванні стійкі до перешкод сигналу, якщо їхній тонкий напівпрозорий кабель не перерізаний і не пошкоджений.

Україна накрила високовольтні трансформатори величезними бетонними саркофагами та сітками проти дронів.

Видання Reuters підтвердило автентичність відеозапису нової серії ударів, опублікованого в російських телеграм-каналах.

До цього його перевірив Центр інформаційної стійкості (CIR), який займається розслідуваннями на основі відкритих джерел. Фахівці CIR підтвердили чотири такі удари по великих, здавалося б, добре захищених підстанціях 330 кВ та щонайменше ще чотири по менших, менш захищених підстанціях 110 кВ.

За словами дослідника CIR Джошуа Скривена, із травня Росія використовує ці дрони для обходу масивних захисних саркофагів та пошуку шляху через вентиляційні отвори до автотрансформатора – ключового елемента обладнання підстанції.

Також Скривен зазначив, що росіяни створювали діри в захисній сітці, розбиваючи її першим дроном, а потім спрямовуючи через неї другий. На його думку, ці удари є частиною загальної російської стратегії з ізоляції українських регіонів від національної мережі, а потім їхнього знеструмлення шляхом атак на місцеві електростанції.

«Мета Росії – тероризувати людей і зробити життя в прикордонних районах нестерпним», – зазначив Скривен.

За словами керівника Центру енергетичних досліджень Олександра Харченка, вартість автотрансформатора на підстанції 330 кВ становить близько $3,5 млн. Його пошкодження виводить із ладу весь трансформаторний блок. Водночас оптоволоконний FPV-дрон може коштувати лише близько $2 тис.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт високопоставлених російських військових командирів за удари по електромережі України у період з 2022 по 2023 рік.

Росія заперечує напади на цивільне населення та стверджує, що всі її удари мають військову мету.