Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Reuters: Україна на порозі демографічного колапсу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Україна на порозі демографічного колапсу
Середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до 57,3
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними агентства, на кожного новонародженого в Україні припадає приблизно троє померлих

Протягом найближчих десяти років Україна може зіткнутися з дефіцитом у 4,5 млн працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Затверджена торік демографічна стратегія уряду до 2040 року зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону. Також вона передбачає залучення іммігрантів з інших країн на вакантні робочі місця.

За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до війни до 57,3 років у 2024 році. Для жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 років.

Зазначається, що в селищах у західних регіонах України, зокрема на Рівненщині, народжуваність за десять років подекуди впала втричі. Пологові будинки через недостатню кількість новонароджених втрачають державне фінансування. До шкіл, розрахованих на 200 учнів, приходять навчатися всього дев’ятеро дітей, і їх закривають. Кожний десятий випускник шкіл виїжджає за кордон, переважно це хлопці.

До повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року населення України становило 42 млн. Зараз воно вже скоротилося до менш ніж 36 млн, включаючи кілька мільйонів на окупованих територіях. За прогнозами, до 2051 року ця цифра знизиться до 25 млн.

Згідно з оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, країна має як найвищий рівень смертності, так і найнижчий рівень народжуваності у світі – на кожного новонародженого припадає приблизно троє померлих.

НАгадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова вважає, що після закінчення війни в Україні, ймовірно, не буде великого зростання народжуваності.

Раніше «Главком» писав, хто залишиться в Україні після закінчення війни. Після відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертів, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати. 

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Елли Лібанової, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше. Ті, хто залишилися, навряд чи наважаться на переїзд зараз, адже умови для біженців за кордоном значно погіршилися, а допомогу, яку українки отримували у 2022 році, скоротили або повністю припинили надавати.

Читайте також:

Теги: українці демографічна криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка Світлана Лобода відвідала концерт українського виконавця Артема Пивоварова у Празі
Лобода відвідала концерт Артема Пивоварова у Празі. Як на це відреагували українці (відео)
Сьогодні, 11:24
Аpple Music назвав найпопулярніші треки року в Україні
Які пісні українці найбільше слухали у 2025 році: рейтинг
Вчора, 19:14
Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах
Україна неспроможна до державності? Розбираємо по пунктах
26 листопада, 13:12
Загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні настає о 16 годині
22 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів
22 листопада, 05:00
Олег Воробець: «Якщо буде якесь замирення – це не має бути розслабленням. Це має бути підготовка до нової війни»
Сержант Олег Воробець: Доходить до того, що бронюють людей, які торгують іконками...
18 листопада, 17:40
День сержанта ЗСУ відзначають щорічно 18 листопада
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18 листопада, 07:00
Навроцький: Польща понад усе, поляки понад усе
Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям «востаннє»
15 листопада, 11:20
Історик з Польщі дорікнув українцям за нехтування Петлюрою та Мазепою
Польський історик дорікнув українцям, що ті не шанують Петлюру та Мазепу так, як Бандеру
12 листопада, 08:17
Частка тих, хто зменшив витрати на продукти, зросла з 67% до 72%
Як війна змінила харчові звички українців: на чому економлять
9 листопада, 16:15

Суспільство

Reuters: Україна на порозі демографічного колапсу
Reuters: Україна на порозі демографічного колапсу
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
Був смертельно поранений під час евакуації поранених воїнів. Згадаймо Василя Найду
Був смертельно поранений під час евакуації поранених воїнів. Згадаймо Василя Найду
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua