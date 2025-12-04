Reuters: Україна на порозі демографічного колапсу

Середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до 57,3

За даними агентства, на кожного новонародженого в Україні припадає приблизно троє померлих

Протягом найближчих десяти років Україна може зіткнутися з дефіцитом у 4,5 млн працівників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Затверджена торік демографічна стратегія уряду до 2040 року зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону. Також вона передбачає залучення іммігрантів з інших країн на вакантні робочі місця.

За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до війни до 57,3 років у 2024 році. Для жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 років.

Зазначається, що в селищах у західних регіонах України, зокрема на Рівненщині, народжуваність за десять років подекуди впала втричі. Пологові будинки через недостатню кількість новонароджених втрачають державне фінансування. До шкіл, розрахованих на 200 учнів, приходять навчатися всього дев’ятеро дітей, і їх закривають. Кожний десятий випускник шкіл виїжджає за кордон, переважно це хлопці.

До повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року населення України становило 42 млн. Зараз воно вже скоротилося до менш ніж 36 млн, включаючи кілька мільйонів на окупованих територіях. За прогнозами, до 2051 року ця цифра знизиться до 25 млн.

Згідно з оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, країна має як найвищий рівень смертності, так і найнижчий рівень народжуваності у світі – на кожного новонародженого припадає приблизно троє померлих.

НАгадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова вважає, що після закінчення війни в Україні, ймовірно, не буде великого зростання народжуваності.

Раніше «Главком» писав, хто залишиться в Україні після закінчення війни. Після відкриття кордонів масового виїзду українців за кордон не очікується. За прогнозами експертів, залишиться більшість жінок, які нині проживають в Україні, тоді як частина чоловіків може скористатися можливістю виїхати.

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України Елли Лібанової, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше. Ті, хто залишилися, навряд чи наважаться на переїзд зараз, адже умови для біженців за кордоном значно погіршилися, а допомогу, яку українки отримували у 2022 році, скоротили або повністю припинили надавати.