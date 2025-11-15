Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям «востаннє»
Польський президент заявив, що Польща досягла етапу, коли потрібно переглянути систему соціальної підтримки
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про скасування подальшої допомоги українцям у поточному форматі, наголосивши, що підписав змінену версію відповідного закону «востаннє». Навроцький підкреслив, що початковий законопроєкт був несправедливим щодо поляків, оскільки передбачав виплати понад 800 українцям, які не працюють у Польщі. Таку заяву зробив Навроцький під час мітингу в Мінську Мазовецькому, підсумовуючи перші 100 днів свого президентства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wydarzenia.
Президент зазначив, що був змушений підписати змінений закон, оскільки «не хоче бути президентом хаосу», але попередив, що не підтримає подібні ініціативи в майбутньому. Він наголосив, що Уряд виконав його вимоги, хоча й «не повністю».
«Я вважаю, що до української меншини в Польщі... слід ставитися з належною відповідальністю, звичайно, але так само, як і до всіх інших національних меншин у Польщі», – сказав Кароль Навроцький.
На його думку, Польща досягла етапу, коли потрібно забезпечити рівне ставлення і переглянути систему соціальної підтримки.
Президент підсумував, що його основним зобов’язанням та гаслом, яке він повторює у кожному рішенні, є: «Польща понад усе, поляки понад усе».
«Я глибоко переконаний, що кожен польський президент... повинен мати любов до Польщі насамперед у своєму серці, бо політика – це не звичайна професія», – додав Навроцький.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що прикордонні переходи з Білоруссю у Підляшші відкриються на початку наступного тижня. Він підкреслив, що це автономне рішення польського уряду, пов’язане з інтересами місцевих жителів та бізнесу.
