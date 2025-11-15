Головна Світ Політика
Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям «востаннє»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу українцям «востаннє»
Навроцький: Польща понад усе, поляки понад усе
фото: PAP

Польський президент заявив, що Польща досягла етапу, коли потрібно переглянути систему соціальної підтримки

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про скасування подальшої допомоги українцям у поточному форматі, наголосивши, що підписав змінену версію відповідного закону «востаннє». Навроцький підкреслив, що початковий законопроєкт був несправедливим щодо поляків, оскільки передбачав виплати понад 800 українцям, які не працюють у Польщі. Таку заяву зробив  Навроцький під час мітингу в Мінську Мазовецькому, підсумовуючи перші 100 днів свого президентства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wydarzenia.

Президент зазначив, що був змушений підписати змінений закон, оскільки «не хоче бути президентом хаосу», але попередив, що не підтримає подібні ініціативи в майбутньому. Він наголосив, що Уряд виконав його вимоги, хоча й «не повністю».

«Я вважаю, що до української меншини в Польщі... слід ставитися з належною відповідальністю, звичайно, але так само, як і до всіх інших національних меншин у Польщі», – сказав Кароль Навроцький.

На його думку, Польща досягла етапу, коли потрібно забезпечити рівне ставлення і переглянути систему соціальної підтримки.

Президент підсумував, що його основним зобов’язанням та гаслом, яке він повторює у кожному рішенні, є: «Польща понад усе, поляки понад усе».

«Я глибоко переконаний, що кожен польський президент... повинен мати любов до Польщі насамперед у своєму серці, бо політика – це не звичайна професія», – додав Навроцький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що прикордонні переходи з Білоруссю у Підляшші відкриються на початку наступного тижня. Він підкреслив, що це автономне рішення польського уряду, пов’язане з інтересами місцевих жителів та бізнесу.

