Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Через атаку на Москву пропагандисти РФ пішли на несподіваний крок проти Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Через атаку на Москву пропагандисти РФ пішли на несподіваний крок проти Путіна
Москву атакували безпілотники, щ овикликало паніку серед пропагандистів
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські пропагандисти вперше почали публічно ставити під сумнів надійність ППО навколо столиці РФ

Після ударів по об’єктах у Московській області російські пропагандисти вперше почали відкрито сумніватися в надійності протиповітряної оборони навколо столиці РФ. Як інформує «Главком», про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, окрім ураження низки стратегічних підприємств, пов’язаних із військово-промисловим комплексом та нафтовою інфраструктурою РФ, атака мала ще один важливий інформаційний наслідок.

Коваленко зазначив, що російська пропаганда раніше уникала прямих сумнівів щодо здатності ППО захистити Москву. Столиця РФ ще з радянських часів сприймалася як особливо захищена територія, а за правління Володимира Путіна навколо міста вибудовували кілька кіл протиповітряної оборони, щоб мешканці Москви не відчували наслідків війни.

Однак, за оцінкою представника РНБО, ситуація починає змінюватися.

«Російські пропагандисти відкрито сумніваються в надійності ППО, чого не було раніше», – заявив Коваленко.

Він додав, що більше жителі Москви відчуватимуть війну, то сильніше зростатимуть шанси на її завершення. Водночас Коваленко наголосив, що удари по території РФ є відповіддю на російські атаки по Україні.

«Важливо – це все у відповідь на російські атаки. Вони перші роблять дії, за які летить у відповідь», – зазначив він.

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації. 

Читайте також:

Теги: РНБО пропаганда Дмитро Рогозін столиця Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Публікація матеріалу громадської організації «Голка» про економіку столичного матерополітену спровокувало дискусію на «Главкомі»
Метро за 64 грн: звідки береться ця цифра
22 квiтня, 18:07
На кіберспортивній платформі для онлайн-ігор Faceit Кришківець має нікнейм з числом 666 – donk666
Зірковому російському кіберспортсмену загрожує арешт через число в його нікнеймі
21 квiтня, 11:03
Прапор ВМС України на флагштоку КМДА
На флагштоку КМДА замайорів прапор Військово-морських сил ЗСУ: що це означає
29 квiтня, 13:46
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Україна уважно стежить за кожним рухом ворога й готова до будь-якого розвитку подій
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
5 травня, 17:30
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Дрони атакували завод мікроелектроніки у Підмосков'ї та авіабази в Криму
Сьогодні, 05:32
Комунальні служби вже усувають наслідки нічного обстрілу
Нічна атака на Київ: на лівому березі пошкоджено станції метро (фото)
14 травня, 09:16
Наразі Києву не вистачає особового складу для більш масштабних наступальних операцій
Війна в Україні триватиме ще довго: німецький експерт зробив похмурий прогноз
Сьогодні, 17:39
«Там дивитись нічого», – сказав Фетісов, відповідаючи на питання про трансляції матчів Чемпіонату світу в Росії
Депутат Думи назвав «зрадою» трансляцію Чемпіонату світу з хокею в Росії
15 травня, 13:54

Соціум

Через атаку на Москву пропагандисти РФ пішли на несподіваний крок проти Путіна
Через атаку на Москву пропагандисти РФ пішли на несподіваний крок проти Путіна
У Москві – нові вибухи, росіяни в паніці (відео)
У Москві – нові вибухи, росіяни в паніці (відео)
Знахідка часів війни паралізувала німецьке місто, 30 тисяч жителів довелося евакуювати
Знахідка часів війни паралізувала німецьке місто, 30 тисяч жителів довелося евакуювати
Соратник Путіна, який вітав напад на Україну, розказав росіянам, що тепер на них чекає
Соратник Путіна, який вітав напад на Україну, розказав росіянам, що тепер на них чекає
СБУ та Сили оборони розповіли подробиці удару по заводу під Москвою
СБУ та Сили оборони розповіли подробиці удару по заводу під Москвою
Латвія оголошувала тривогу та піднімала винищувачі через ворожий БпЛА
Латвія оголошувала тривогу та піднімала винищувачі через ворожий БпЛА

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua