Через атаку на Москву пропагандисти РФ пішли на несподіваний крок проти Путіна

Російські пропагандисти вперше почали публічно ставити під сумнів надійність ППО навколо столиці РФ

Після ударів по об’єктах у Московській області російські пропагандисти вперше почали відкрито сумніватися в надійності протиповітряної оборони навколо столиці РФ. Як інформує «Главком», про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, окрім ураження низки стратегічних підприємств, пов’язаних із військово-промисловим комплексом та нафтовою інфраструктурою РФ, атака мала ще один важливий інформаційний наслідок.

Коваленко зазначив, що російська пропаганда раніше уникала прямих сумнівів щодо здатності ППО захистити Москву. Столиця РФ ще з радянських часів сприймалася як особливо захищена територія, а за правління Володимира Путіна навколо міста вибудовували кілька кіл протиповітряної оборони, щоб мешканці Москви не відчували наслідків війни.

Однак, за оцінкою представника РНБО, ситуація починає змінюватися.

«Російські пропагандисти відкрито сумніваються в надійності ППО, чого не було раніше», – заявив Коваленко.

Він додав, що більше жителі Москви відчуватимуть війну, то сильніше зростатимуть шанси на її завершення. Водночас Коваленко наголосив, що удари по території РФ є відповіддю на російські атаки по Україні.

«Важливо – це все у відповідь на російські атаки. Вони перші роблять дії, за які летить у відповідь», – зазначив він.

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне проведення чергової глибокої спецоперації у тилу ворога. Українські далекобійні засоби ураження змогли подолати відстань у понад 500 кілометрів і, попри найвищу концентрацію систем протиповітряної оборони окупантів, вразили визначені цілі у Московському регіоні Російської Федерації.