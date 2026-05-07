Росія офіційно оголосила про вимкнення мобільного інтернету в Москві на 9 травня

Лариса Голуб
У російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят
На 9 травня в російській столиці повністю вимкнуть мобільний інтернет

Російська влада офіційно підтвердила запровадження тотальних обмежень на зв’язок у столиці під час святкування 9 травня. Мешканці Москви залишаться без доступу до мережі та можливості відправляти повідомлення. Про це, як передають російські медіа, заявили у міністерстві цифрового розвитку Росії, інформує «Главком».

Згідно з офіційним повідомленням відомства, доступ до послуг зв’язку буде «тимчасово обмежений»:

  • Мобільний інтернет: Передача даних буде повністю припинена, включаючи доступ до так званого «білого списку» (державних та соціально значущих сайтів).
  • SMS-повідомлення: Функція обміну повідомленнями також потрапляє під заборону.

У мінцифри Росії стверджують, що такі заходи є необхідними «для забезпечення безпеки святкових заходів». Водночас наголошується, що 7 та 8 травня відключати зв'язок нібито не планують.

Варто зазначити, що такий «блекаут» паралізує роботу таксі, служб доставки, онлайн-банкінгу та будь-яких сервісів, що потребують підтвердження через SMS або доступу до мережі.

«Главком» писав, що у російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят. За повідомленнями джерел у телеком-галузі та розсилок операторів, мешканці Москви можуть залишитися без доступу до мережі та навіть можливості надсилати SMS.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський потролив росіян, яким обмежують інтернет через підготовку до 9 травня. «Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня», – сказав глава України.

До слова, у квітні російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував масові відключення інтернету в регіонах країни, заявивши, що такі заходи є «виправданими з міркувань безпеки». Під час наради з урядом він наголосив, що обмеження зв’язку застосовують для запобігання терактам.

