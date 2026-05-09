Росіяни в істериці, а світ у захваті: реакції на дозвіл Зеленського провести парад у Москві

Західні журналісти, військові та дипломати назвали хід Києва «блискучим тролінгом Кремля»

Указ президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві викликав хвилю реакцій у соцмережах – від істерики у російських Z-пабліках до захоплення серед західних журналістів, дипломатів і військових експертів. Про це пише «Главком».

Європейський журналіст Жорже Ліборейро, який працює в Euronews і висвітлює політику ЄС, написав: «Володимир Зеленський видав указ, який дозволяє парад Перемоги в Москві. Неймовірно, справді».

Американський військовий аналітик Колбі Бедвар, який спеціалізується на війні РФ проти України, іронічно поцікавився: «Чи сказав Путін «дякую» хоч раз? Дуже великодушно з боку українців дозволити йому влаштувати свою маленьку параду».

Він також додав: «Після того, як Зеленського благали Путін і Трамп, він дозволив провести парад на День перемоги. Хто тепер не має козирів?»

Норвезький аналітик Томмі Лунд заявив, що цей крок демонструє впевненість Києва: «Зеленський підписав указ, який дозволяє параду на Червоній площі відбутися після кількох прохань не атакувати. Впевненість зараз на найвищому рівні за багато років».

Британський журналіст та письменник Джон Свіні коротко відреагував: «Зеленський – крутий. Дуже смішно».

Колишній астронавт NASA Террі Віртс заявив, що історія з «дозволом» стала символом ослаблення Кремля: «Як я й казав – могутні дуже впали. Справжній урок тут у тому, що вторгатися в Україну було поганою ідеєю».

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол також підтримав Зеленського, написавши: «Зеленський – неймовірний».

Тим часом у російських Z-каналах та чатах почалася хвиля обурення. Росіяни називали ситуацію «приниженням», «ганьбою» та навіть вимагали «не терпіти більше цього». Деякі користувачі писали, що «тепер парад проводять з дозволу України», а інші прямо критикували Кремль і Путіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже відреагував на ситуацію та заявив, що Росії «не потрібен жоден дозвіл», щоб проводити парад.