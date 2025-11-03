Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Графіки відключень світла скасовано в усіх областях – Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Графіки відключень світла скасовано в усіх областях – Міненерго
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Найскладніша ситуація зі світлом спостерігається на Донеччині

В усіх областях скасовано графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За словами пресслужби відомства, повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піка споживання – з 16:00 до 22:00. Зазначається, що через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях.

«Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти, в окремих регіонах України 3 листопада будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада Російська Федерація атакувала Миколаївщину ударними безпілотниками. Унаслідок ударів є пошкодження енергетичної інфраструктури.

До слова, 30 жовтня російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.

Читайте також:

Теги: Міненерго електроенергія відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами очільника «Укренерго», ворог змінив тактику ударів по українській енергетиці
«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла
16 жовтня, 16:55
Президент: Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів
Зеленський зробив заяву про стан енергосистеми
10 жовтня, 21:38
У Софіївській Борщагівці люди перекрили дорогу
Влада пояснила, чому в Софіївській Борщагівці досі немає світла
11 жовтня, 12:34
ТЕЦ «Луч» у Білгороді
Влада Білгорода заявила про ракетну атаку, у місті перебої зі світлом
11 жовтня, 20:58
Улітку електромобілі споживають 16,8 кВт/год на 100 км, а взимку 21,8 кВт/год
Електромобілі в Україні під час війни: як вони впливають на енергосистему
17 жовтня, 10:33
У низці областей введено аварійні відключення світла
У низці областей введено аварійні відключення світла
16 жовтня, 09:45
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
16 жовтня, 10:17
Споживання електроенергії залишається стабільно високим
Графіки відключення світла 16 жовтня 2025 року діятимуть в усіх областях. Заява «Укренерго»
16 жовтня, 10:33
Машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,8 млн запчастин і комплектуючих
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку
17 жовтня, 17:45

Події в Україні

Митниця попередила про затримки на кордоні з Польщею: причина
Митниця попередила про затримки на кордоні з Польщею: причина
Графіки відключень світла скасовано в усіх областях – Міненерго
Графіки відключень світла скасовано в усіх областях – Міненерго
У Києві оголошувалася повітряна тривога
У Києві оголошувалася повітряна тривога
На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки: прикордонники назвали мету
На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки: прикордонники назвали мету
Атака на Миколаївщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Атака на Миколаївщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua