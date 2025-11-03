Графіки відключень світла скасовано в усіх областях – Міненерго

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Найскладніша ситуація зі світлом спостерігається на Донеччині

В усіх областях скасовано графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За словами пресслужби відомства, повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піка споживання – з 16:00 до 22:00. Зазначається, що через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях.

«Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти, в окремих регіонах України 3 листопада будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада Російська Федерація атакувала Миколаївщину ударними безпілотниками. Унаслідок ударів є пошкодження енергетичної інфраструктури.

До слова, 30 жовтня російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.