Житель Кропивницького побудував енергонезалежний будинок із реактором

Павло Мазур з Кропивницького дах свого будинку вкрив склом, для опалення побудував реактор, а електроенергію отримує від сонячних панелей, які почепив на деревах в саду. Енергонезалежним є нині на 80%. Планує зробити на 100%. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Мій будинок відрізняється від звичайних, я його планував, як енергонезалежний. Хотів, щоб кожна деталь – потік повітря, сонце, все було направлене у потрібне русло – зимою на обігрів, літом – на охолодження. Ідея про скляний дах у мене виникла давно, але реалізувати її було складно, бо на той час це було дорого. Я його встановив десь у 2015-2016-му роках. Його переваги – сонце потрапляє в будинок напряму, без будь-яких сонячних панелей та колекторів. Потім вже це тепле повітря закачується в будинок. Навіть, якщо падає сніг, він швидко тане, тому що звідси тепло йде», – каже чоловік.

Створення енергонезалежного будинку 58-річний чоловік називає своїм захопленням фото: suspilne.media

Від опалення будинку газом Павло Мазур відмовився 15 років тому. Котел відрізав та продав. Натомість побудував реактор.

«Влаштований реактор дуже просто, він є теплою підлогою, по ньому можна ходити. Тут є повітряний простір, по якому йде повітря і нагрівається, якщо реактор працює. Далі йдуть залізні регістри, зварені докупи, які є перегородкою між тим, де горить. Виходить, три системи відбору тепла – вода, тепле повітря і тепла підлога. Це все я зробив у 2012 році. Залізні регістри забрав з опалення з села. Купівля бетону та цементу на той час обійшлася у півтори тисячі гривень», – пояснює Павло Мазур.

Цьогоріч для опалення придбав піч. Дрова не купує, збирає сухе гілля.

Дах у будинку кропивничанина скляний фото: suspilne.media

«Цей прилад називається буржуйка, вона обійшлась мені у півтори тисячі гривень. Я її взяв, як альтернативне опалення, вбудував і вийшов звичайний камін. Для опалення збираю обрізки гілок. Крім того, що вона дає тепло, на ній також можна приготувати їжу, коли будуть перебої з газом, наприклад, яєчню, нагріти води», – демонструє кропивничанин.

Електрикою Павло Мазур користується, накопиченою сонячними панелями, які розмістив на даху будинку, в себе у дворі й на деревах у саду. Всього має їх 30.

«Електрика в будинку є, але від міської мережі я не залежу, бо маю сонячні панелі. У сонячний літній день мені її вистачає на весь будинок і навіть є зайва. А ось зимою доводиться трохи брати з мережі, десь 30%. Літом я використовую 600-800 кіловат, зимою – до тисячі кіловат. По зеленому тарифу електроенергію не продаю. За той період, як я займаюсь енергонезалежністю, електрика зросла в декілька разів – від 28 копійок за кіловат до 4,32 гривні», – каже чоловік.

Накопичену електроенергію чоловік зберігає в акумуляторах фото: suspilne.media

Накопичену електроенергію чоловік зберігає в акумуляторах. Свою машину, сказав, заряджає лише вдома. Скільки б витрачав на це грошей, аби довелось купувати електрику, не рахував.

«У неї батарея – 62 кіловати. Щоб її зарядити вдома, треба орієнтовно 30 годин. Можна зарядити швидко – за 10 годин. Це пробіг 350-370 кілометрів».

За освітою Павло Мазур радіоелектронік. Створення енергонезалежного будинку 58-річний чоловік називає своїм захопленням.

Кропивничанин створює енергонезалежний будинок

«Навіть якби були дешеві електрика і газ, я б все одно щось робив. Свій будинок я створив до повномасштабної війни. Спочатку на енергонезалежність це не вплинуло ніяк, але коли почалися масові відключення, я задумався,чи не розширити додатково акумуляцію енергії. Тому що вдень вона є в достатку, а ввечері нема, і ще й додалися відключення світла», – каже Павло Мазур.

Вигляд будинку люди сприймають по-різному. Зі слів чоловіка, сусіди називають його інопланетянином. Нині має ідею, яка дозволить стати енергонезалежним повністю, на 100%. Планує встановити вдома вітрогенератор, обладнання для цього купив.

