Житель Кропивницького побудував енергонезалежний будинок із реактором

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
фото: suspilne.media

Від опалення будинку газом Павло Мазур відмовився 15 років тому, котел відрізав та продав

Павло Мазур з Кропивницького дах свого будинку вкрив склом, для опалення побудував реактор, а електроенергію отримує від сонячних панелей, які почепив на деревах в саду. Енергонезалежним є нині на 80%. Планує зробити на 100%. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Мій будинок відрізняється від звичайних, я його планував, як енергонезалежний. Хотів, щоб кожна деталь – потік повітря, сонце, все було направлене у потрібне русло – зимою на обігрів, літом – на охолодження. Ідея про скляний дах у мене виникла давно, але реалізувати її було складно, бо на той час це було дорого. Я його встановив десь у 2015-2016-му роках. Його переваги – сонце потрапляє в будинок напряму, без будь-яких сонячних панелей та колекторів. Потім вже це тепле повітря закачується в будинок. Навіть, якщо падає сніг, він швидко тане, тому що звідси тепло йде», – каже чоловік.

фото: suspilne.media

Від опалення будинку газом Павло Мазур відмовився 15 років тому. Котел відрізав та продав. Натомість побудував реактор.

«Влаштований реактор дуже просто, він є теплою підлогою, по ньому можна ходити. Тут є повітряний простір, по якому йде повітря і нагрівається, якщо реактор працює. Далі йдуть залізні регістри, зварені докупи, які є перегородкою між тим, де горить. Виходить, три системи відбору тепла – вода, тепле повітря і тепла підлога. Це все я зробив у 2012 році. Залізні регістри забрав з опалення з села. Купівля бетону та цементу на той час обійшлася у півтори тисячі гривень», – пояснює Павло Мазур.

Цьогоріч для опалення придбав піч. Дрова не купує, збирає сухе гілля.

фото: suspilne.media

«Цей прилад називається буржуйка, вона обійшлась мені у півтори тисячі гривень. Я її взяв, як альтернативне опалення, вбудував і вийшов звичайний камін. Для опалення збираю обрізки гілок. Крім того, що вона дає тепло, на ній також можна приготувати їжу, коли будуть перебої з газом, наприклад, яєчню, нагріти води», – демонструє кропивничанин.

Електрикою Павло Мазур користується, накопиченою сонячними панелями, які розмістив на даху будинку, в себе у дворі й на деревах у саду. Всього має їх 30.

«Електрика в будинку є, але від міської мережі я не залежу, бо маю сонячні панелі. У сонячний літній день мені її вистачає на весь будинок і навіть є зайва. А ось зимою доводиться трохи брати з мережі, десь 30%. Літом я використовую 600-800 кіловат, зимою – до тисячі кіловат. По зеленому тарифу електроенергію не продаю. За той період, як я займаюсь енергонезалежністю, електрика зросла в декілька разів – від 28 копійок за кіловат до 4,32 гривні», – каже чоловік.

фото: suspilne.media

Накопичену електроенергію чоловік зберігає в акумуляторах. Свою машину, сказав, заряджає лише вдома. Скільки б витрачав на це грошей, аби довелось купувати електрику, не рахував.

«У неї батарея – 62 кіловати. Щоб її зарядити вдома, треба орієнтовно 30 годин. Можна зарядити швидко – за 10 годин. Це пробіг 350-370 кілометрів».

За освітою Павло Мазур радіоелектронік. Створення енергонезалежного будинку 58-річний чоловік називає своїм захопленням.

«Навіть якби були дешеві електрика і газ, я б все одно щось робив. Свій будинок я створив до повномасштабної війни. Спочатку на енергонезалежність це не вплинуло ніяк, але коли почалися масові відключення, я задумався,чи не розширити додатково акумуляцію енергії. Тому що вдень вона є в достатку, а ввечері нема, і ще й додалися відключення світла», – каже Павло Мазур.

Вигляд будинку люди сприймають по-різному. Зі слів чоловіка, сусіди називають його інопланетянином. Нині має ідею, яка дозволить стати енергонезалежним повністю, на 100%. Планує встановити вдома вітрогенератор, обладнання для цього купив.

Нагадаємо, житель Городка на Хмельниччині Юрій Жолобайло показав вхід до підземелля, який розташований під його будинком. Він виявив його після придбання хати, на правому березі річки Смотрич.

Також житель села Гораймівка, що на Волині, 70-річний Василь Кравець, самостійно спорудив будинок із дров та глини. Зараз господар ділиться своїм досвідом з іншими. Таких хат у селі вже з десяток.

Крім того, у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення Лана Тесленко з родиною переїхала з Харкова на Хмельниччину. В Олешині разом із чоловіком збудували екобудинок без кутів зі сміття. 

Читайте також:

