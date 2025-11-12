Головна Країна Політика
ЗМІ назвали ймовірного нового главу Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЗМІ назвали ймовірного нового главу Міненерго
Микола Колісник з 2022 року обіймає посаду заступника міністра енергетики
фото: Міненерго

Світлана Гринчук, яка керувала міністерством з 17 липня 2025 року, оголосила про відставку

Микола Колісник, який наразі є заступником міністра енергетики, стане тимчасовим очільником Міненерго після звільнення Світлани Гринчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Раніше з'явились чутки про перехід Миколи Колісника в «Нафтогаз», де він мав укріпити команду Сергія Корецького в частині комунікації з Кабінетом міністрів та роботи в нормативному напрямку. За даними ЗМІ, він мав обійняти посаду операційного директора.

Зазначається, що Міненерго довго шукало заміну посадовцю, яка б відповідала за напрям газу, нафти та нафтопродуктів у відомстві. Саме тому Колісник до останнього лишався заступником міністра, спочатку Германа Галущенка, а потім Світлани Гринчук.

Як відомо, з 13 травня 2022 року Колісник є заступником міністра енергетики. Він має дві вищі освіти. Трудову діяльність розпочав в іноземних комерційних підприємствах нафтогазового комплексу. Протягом трьох років працював в Антимонопольному комітеті України.

Останні шість років обіймав керівні посади в Міністерстві енергетики. Працював над імплементацією європейського законодавства, зокрема регламентів та директив ЄС, про безпеку постачання природного газу, щодо добового балансування на ринку природного газу, імплементації технічних регламентів якості світлих нафтопродуктів, координував співпрацю з Центром енергетичної безпеки НАТО щодо посилення безпеки об'єктів критичної енергетичної інфраструктури.

З травня 2018 року до призначення на посаду заступника міністра – у керівництві директорату нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів. Забезпечував формування політики в нафтогазовому комплексі, взаємодію з підприємствами нафтогазового комплексу, реалізацію проєктів щодо збільшення видобутку газу, підписання угод про розподіл продукції.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Як повідомлялося, президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Раніше прокурор САП заявив, що міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово могла проводити ночі у квартирі міністра юстиції Германа Галущенка. Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову користувалася його квартирою, а з 11 на 13 серпня провела ніч у нього.

До слова, очільниця Міністерства енергетики Світала Гринчук, яка раніше була заступницею Германа Галущенка, прокоментувала операцію «Мідас». Вона заявила про «нульову толерантність до корупції».

Теги: Міненерго кадрові зміни Світлана Гринчук Микола Колісник

